南方東英華泰柏瑞中證A500ETF明日在港交所上市

南方東英華泰柏瑞中證A500 ETF在港交所的上市，標誌著中國金融業持續推進對外開放，也是中國資產國際化的重要進展。3101.HK為聯接基金，為達致其投資目標，將透過南方東英資產管理有限公司獲授予的QFI資格及╱或滬港通至少投資其90%的資產淨值于華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數證券投資基金（主基金）。主基金2024年於上海證券交易所上市，截至2026年1月8日，其資產管理規模約為495億元人民幣 [1] ，居全球同類產品之首。該基金具備低追蹤誤差、高度複製指數和顯著規模優勢。香港投資者可于二級市場以港元便捷買賣本ETF，最低投資門檻約為790港元，有效把握中國核心資產的長期增長機會。

香港2026年1月27日 /美通社/ -- 香港第一隻中證A500指數 ETF—南方東英華泰柏瑞中證A500ETF（股票代碼：3101.HK）將於2026年1月28日在香港交易所（港交所）上市。3101.HK的上市價格約為每股7.9港元，每手交易數量為100股，年管理費為0.99%。

中證A500指數（指數）從各行業選取市值較大、流動性較好的500隻A股證券作為成分股，以反映各行業最具代表性上市公司的整體表現。從行業配置角度分析，中證A500指數在工業、信息技術、原材料、金融、通信服務等板塊具有較高配置比例，具備釋放相對超額收益的潛力。2025年，中證A500指數收益率達到22.43%[2]。

華泰證券CEO、南方基金管理股份有限公司（南方基金）董事長、南方東英資產管理有限公司（南方東英）董事長周易先生表示：「此次南方東英華泰柏瑞中證A500ETF在香港上市是南方東英全面ETF戰略的重要一步。該產品依託與華泰柏瑞基金的合作，為香港投資者提供投資中國主流行業公司的新渠道，有助於豐富香港ETF市場，並滿足投資者配置A股寬基指數的需求。」