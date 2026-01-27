1938年阿爾法羅密歐8C 2900B榮膺2025半島經典出類拔萃大奬得主

這項尊貴大奬頌揚頂級珍罕古董名車

並於巴黎半島酒店舉行頒奬典禮

巴黎2026年1月27日 /美通社/ -- 半島酒店集團公佈1938年出廠的阿爾法羅密歐 (Alfa Romeo) 8C 2900B，從一眾去年各大古董車展的得奬名車當中脫穎而出，榮膺今屆半島經典出類拔萃大奬得主。

這輛名車同時為2025年The Amelia Concours古董車展「全場最佳大奬」得主，而今屆半島經典出類拔萃大奬頒奬典禮，已在2026年1月26日於巴黎半島酒店舉行。當晚雲集不少國際名人包括著名影星妮歌潔曼等，星光熠熠。

這輛阿爾法羅密歐8C 2900B得奬座駕車主The Keller Collection代表Deborah Keller說：「我很高興並榮幸代表接受『半島經典出類拔萃大奬』，這輛獨特的古董車彰顯了意大利汽車設計和工藝的黃金時代，每次看到它都讓我更加明白，這些精美古董汽車確實值得我們好好保存及發揚。」