STARTRADER 宣佈成為 Porsche Carrera Cup Middle East 的官方合作夥伴

阿聯酋杜拜2026年1月27日 /美通社/ -- STARTRADER 作為全球領先的網上交易服務供應商，已正式成為 Porsche Carrera Cup Middle East 的官方合作夥伴。此次合作將使 STARTRADER 能在本 2025/2026 賽季中全面展示其品牌標誌。該賽季共設六輪賽事，橫跨巴林、卡達、杜拜、阿布達比和沙特阿拉伯。 該錦標賽以其單一規格賽制而聞名，所有車手均駕駛相同的 Porsche 911 GT3 Cup 賽車，確保競爭結果取決於技術、準備及策略運用。這理念與 STARTRADER 的市場運作方式高度契合，在該模式下，市場參與者均可公平使用先進工具，讓紀律與決策能力成為左右結果的關鍵。

共同標準 是次合作反映了賽車運動與交易領域中支撐卓越表現的共同原則。在賽車運動中，勝負往往以毫秒之差決定；而在交易世界，能否把握機會，往往由執行力是否精準所決定。兩個領域同樣要求嚴謹的風險管理、靈活的應變能力，以及持續而專注的投入。正如錦標賽並非單憑一個圈決定勝負，長遠的交易成功亦是由一個又一個決策建立出來。 管理層發言 STARTRADER 行政總裁 Peter Karsten 表示：「賽車運動代表着精準、表現與準備的巔峰。我們與 Porsche Carrera Cup Middle East 的合作，反映了我們對卓越表現的承諾，以及我們堅信——無論是在賽道上抑或在市場中，成功皆是透過紀律、策略及不斷改進而贏得。」

Porsche Carrera Cup Middle East 負責人兼推廣人 Robert Lechner 表示：「我們熱烈歡迎 STARTRADER 成為合作夥伴。 是次合作體現了雙方對卓越表現與進取精神的共同價值，並支持錦標賽在區內持續發展。」 關於 STARTRADER STARTRADER 是一家全球經紀商，為客戶提供網上金融工具交易的機會。STARTRADER 同時服務合作夥伴及零售客戶，客戶可透過 MetaTrader 平台、STAR-APP 及 STAR-COPY 進行交易。作為一家全球經紀商，STARTRADER 以「客戶至上」作為其核心原則。 STARTRADER 受五個司法管轄區（ASIC、FSA、FSC、FSCA 及 CMA）監管，在推動可持續增長的同時，亦維持嚴謹的企業管治。STARTRADER 的團隊由一群盡心投入的專業人士組成，透過緊密合作，為其合作夥伴及客戶提供優質服務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.startrader.com/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/startrader--porsche-carrera-cup-middle-east--302671073.html SOURCE STARTRADER