2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented By CGA 歷史性對決空降香港 啟德體育園化身全球電競焦點

香港2026年1月27日 /美通社/ -- 全球頂級電競賽事《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）即將迎來歷史性里程碑。2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented By CGA 決賽將首次離開韓國舉行，打造首個LCK Finals的海外版，賽事於 2026 年 2 月 28 日至 3 月 1 日 假 啟德體藝館 盛大舉行，並為「M」品牌認可的大型體育活動，標誌著世界級電競盛事正式登陸香港特別行政區。是次賽事由 Cyber Games Arena（CGA）聯同 LCK 賽事方攜手呈獻，將標誌著象徵《英雄聯盟》最高競技水平的賽事首次向韓國以外的廣大電競迷呈現。賽事一連兩日舉行，預計每日吸引 逾 10,000 名觀眾入場，屆時啟德體育園勢必成為全球電競迷矚目的焦點。

LCK 一直被公認為全球實力最強、競技水平最高的《英雄聯盟》職業聯賽之一，雲集世界頂尖戰隊與殿堂級選手，並長年主導國際賽事舞台。現時《英雄聯盟》世界排名（Global Power Rankings) 前列戰隊均來自LCK賽區，當中不乏全球電競迷耳熟能詳的名字，例如T1、Gen.G等，其競技含金量被譽為世界之最。當中首位加入傳奇殿堂（Hall of Leagues)的殿堂級選手、《英雄聯盟》電競史上首位六冠王、帶領隊伍三連霸世界冠軍的 Faker，亦是LCK聯賽的重點選手，而其他多位世界頂尖好手，包括Gumayusi、ShowMaker、Bdd和Chovy等，都是效力LCK職業聯賽隊伍。而當中 LCK Cup 2026 成績為前三的勁旅將親臨香港出戰，為本地觀眾帶來夢幻級對決。

每個比賽日將上演一場 Bo5（五局三勝）的高強度對決，直接決定可晉身世界級國際賽事的隊伍。賽事成績最好的首兩名戰隊將獲得代表 LCK 出戰世界級國際賽事 First Stand Tournament（英雄聯盟全球先鋒賽）的參賽資格，意味香港站不僅是冠軍之爭，更成為世界舞台的關鍵一站。

今屆 2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA，將把整個賽事中最關鍵的階段帶到香港舉行：

世界級場館 近距離見證頂尖對決

是次賽事選址於近年落成的啟德體育園，觀眾將可於世界級場館內，近距離見證全球最頂尖《英雄聯盟》戰隊的巔峰對決，現場熾熱氣氛與即場觀賽體驗，將為觀眾帶來線上直播無法取代的獨特感受。

Festival Zone 免費入場 打造全民電競嘉年華

除主賽事外，大會將於比賽當月於商場及場館內設立Festival Zone，向公眾免費開放，讓全港市民都可親身投入 2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA的熾熱氣氛。LCK Festival Zone 為 LCK 每年於總決賽期間舉行的官方嘉年華活動，是賽事以外最受粉絲期待的體驗之一，今次設有多個互動體驗專區，包括戰隊攤位（Team Booths）、官方及限定周邊商品銷售、主題打卡拍照專區、應援留言牆（Cheer Wall）、Cosplayer同樂及各贊助品牌的體驗專區，讓遊客透過多元化體驗與電競愛好者一同感受世界級電競盛事的魅力。