周大福人壽首發自願性 ESG 披露

關於周大福人壽

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。



