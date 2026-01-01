周大福人壽首發自願性 ESG 披露

共建更可持續生態圈 開創保險新價值香港 - 2026年 1 月 27日 - 周大福人壽發佈首份獨立環境、社會及管治（ESG）披露報告。是次主動披露進一步印證公司將可持續發展理念融入業務營運的策略方向。作為非上市的香港保險公司，周大福人壽自願發佈接軌本地及國際主要披露標準的獨立 ESG 報告，是領先業界的舉措。
報告涵蓋2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的財政年度（「2025 年財政年度」），總結公司於過去一年的 ESG 重要成果，並闡述其 ESG 策略重點。相關策略既與母公司周大福創建有限公司的整體方向一致，亦反映與保險核心業務相關的重大 ESG 議題。此外，報告亦回應了持份者關注的範疇，包括企業管治、企業風險管理，以及公司對環境及社會的影響。
周大福人壽執行董事兼副行政總裁暨首席財務官徐志堅 表示 ：「周大福人壽發佈首份 ESG 披露報告，是我們邁向更可持續未來的重要里程碑。我們深信 ESG 與財務表現相輔相成。作為一家負責任且具前瞻性的企業，穩健的 ESG 實踐有助我們更有效管理風險、鞏固持份者信任、賦能社區成長，並創造持久價值。透過投資於可持續發展，我們不僅支持當下的社區，亦致力建構更具韌性及可持續的保險生態圈，開創保險新價值。」
報告闡述周大福人壽的三大 ESG 核心策略：（一）善用其獨特業務模式，促進家庭健康與福祉；（二）將 ESG融入投資組合，以達致正面的財務回報及影響力成果；以及（三）將 ESG 嵌入企業管治及企業風險管理框架中。
為落實上述策略，公司透過重要性評估識別20項重大 ESG 議題，並選取了以下五個議題作為 ESG進程的優先重點：
| 範疇
| 環境
| 社會
| 管治
| 關鍵 ESG 重點
| 溫室氣體排放
（包括範圍三排放）
| 數據及網絡安全
客戶福祉
（涵蓋客戶及其家人）
員工健康
（包括健康、安全及人才發展）
| 企業管治
展望未來，這些重點項目將由一系列 ESG 舉措驅動，包括減碳行動、數字化轉型、加強 ESG 披露，以及加強與周大福集團生態圈及業界夥伴的合作。
如欲了解更多關於周大福人壽 ESG 舉措的資訊，請點擊連結 （英文版本）。
關於周大福人壽
周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。
周大福人壽保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）