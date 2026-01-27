GUI模型僅次於Claude，明略科技AI出海營銷平台獲CICAS特等獎

蘇州2026年1月27日 /美通社/ -- 1月25日，第三屆全國人工智能應用場景創新挑戰賽(CICAS)總決賽在江蘇省蘇州市落下帷幕。作為中國AI領域最具影響力的賽事之一，本屆大賽由中國人工智能學會、蘇州市人民政府、蘇州大學聯合主辦，全國人工智能應用場景創新挑戰賽組委會、姑蘇區人民政府承辦，吸引超3,250支團隊報名，全國總決賽匯聚國內外113支頂尖創新團隊、350餘位參賽選手同台競技。 被譽為「全球Agentic AI第一股」的港股上市公司明略科技（2718.HK）聯合北京大學帶來的「基於多模態大模型的品牌出海創意生成與情感鏈接智能平台」項目，在全國總決賽中榮獲特等獎，並被評選為「2025全國人工智能應用場景典型案例」。

一、全球化多模態內容資產庫 平台構建覆蓋全球主要市場的多模態內容資產庫，整合視頻、圖像、文本等多種媒介形式，為跨文化內容創作提供豐富的素材基礎，幫助企業快速生成符合目標市場文化特徵和消費者偏好的創意內容，大幅降低內容本地化成本。 二、可信數據採集技術——Mano「靈巧手」 平台採用明略科技（2718.HK）自主研發的AI靈巧手模型Mano，能夠在多種瀏覽器環境中運行，模擬人類視覺感知，精準識別任何軟件界面元素，像人類一樣「看」和「點」。配合Mano-Parking網頁數據採集技術，用戶只需輸入網址和需求描述，平台即可完成專業級數據採集。這意味著企業能夠更快獲取真實有效的全球多源數據，為市場分析奠定堅實基礎。

技術亮點： 在OSWorld權威基準測試的專用模型賽道排名第一

在超大通用模型賽道中綜合表現略遜於Anthropic的Claude-Sonnet-4.5，位居第二

在Mind2Web基準測試中同樣獲得SOTA（當前最優）成績

7B參數版本支持私有化部署，滿足企業級應用的安全性要求 三、主觀情感感知分析——HMLLM多模態大模型 平台採用明略科技（2718.HK）自研的超圖多模態大語言模型（HMLLM），這也是全球獨具創新的情感分析大模型，能夠模擬不同文化背景、年齡、性別的目標受眾觀看廣告內容時主觀感受，幫助企業在內容投放前快速評估不同文化背景受眾的情感反應，避免文化誤讀和營銷失誤，顯著提升跨文化營銷的精準度。

技術亮點： 突破傳統問卷調研方式，通過採集萬餘名真實受試者的腦電波（EEG）和眼動追蹤數據，構建了超大規模主觀個性化數據集Video-SME與SPA-ADV

實現注意力、情緒與認知等多模態主觀指標建模，大幅提升營銷內容測試效率

與真人主觀感受一致性(R2)超過89%，專家驗證可行性超過76%

該技術論文在ACM MM 2024(CCF-A類)國際會議上榮獲最佳論文提名 四、AI驅動的視頻生成技術 基於深度分析結果，平台能夠智能生成和優化營銷視頻內容，實現從市場洞察、情感評估到內容生成的端到端自動化流程，將傳統需要數周的內容創作週期壓縮至數小時，大幅提升營銷響應速度。

近年來，明略科技（2718.HK）在AI技術研發方面持續投入，在國內外高水平期刊與會議上已發表論文20餘篇，代表性成果包括： ACM MM 2024(CCF-A類)：主觀指標分析模型（HMLLM）模型獲最佳論文提名

ACM MM 2025：多模態大模型眼動預測方法

TPAMI(SCI一區)：小樣本視頻實例分割方法

IJCV(SCI一區)：圖像生成方法

AAAI 2026(CCF-A類)：Mano模型壓縮技術獲Oral口頭匯報收錄 依托明略科技（2718.HK）在AI領域的技術積累，該平台目前已獲得多家企業客戶的認可。 大會閉幕式上，明略科技（2718.HK）作為重點合作項目方，與蘇州姑蘇區達成合作意向，將在AI技術研發與場景應用落地等方面展開合作。

明略科技（2718.HK）表示，公司將繼續堅持「數據驅動可信生產力」的核心理念，以「品牌出海」場景為起點，依托全球領先的Agentic AI技術，加速可信AI在更多垂直行業的應用落地。隨著品牌全球化進程的加速，明略科技（2718.HK）的品牌出海智能平台有望成為企業提升全球競爭力的重要技術支撐。