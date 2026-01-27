芝加哥大學香港校園公布 2026 年度 Summer Academy 暑期課程擴展

連同現有的數據科學（Data Science）及公共行政（Public Policy）課程，2026 年度Summer Academy將合共推出五項課程。除可獲得由芝加哥大學提供的嚴謹學術訓練外，課程學員亦可申請「芝加哥大學暑期課程提前通知」（SSEN）選項。SSEN 為一項提前錄取途徑，專為曾參加芝加哥大學高中生暑期課程的高年級學生而設。此選項讓合資格學生在提交完整申請後提前獲得錄取決定，減輕等待期間的壓力，並更早獲得助學金，讓他們在高中最後一年能夠更輕鬆愉快地投入學習與生活。

芝加哥大學香港校園代理執行董事Elizabeth O'Neill 表示：「我們很高興推出這些新暑期課程。Summer Academy 將進一步強化新一代人才的分析思維、策略推理及創意思考能力，體現芝加哥大學香港校園致力為未來領袖提供必備技能的承諾。透過擴展 Summer Academy 的課程內容，我們為學員在香港提供具芝加哥大學特色的學習環境，協助他們在充滿創新與變革的世界中脫穎而出。」