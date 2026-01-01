SKG推出一體化雲物流生態體系，契合香港全球金融及物流樞紐戰略定位

攜手香港本土企業KEC聯合開發人工智慧物流平台，賦能全球化業務拓展

香港 - 2026年1月27日——雲物流轉型戰略合作夥伴SKG（Smart Kreate Group Limited (SKG)）正式宣布成立。集團由Oceanus Family Office與Caelus Global Strategy Fund SPC等機構投資者聯合注資，由Smart Minds Holdings Limited、Times Express Limited(TEX)及H2N Limited三家企業整合組建而成，相關併購交易已於2025年8月完成。集團董事Carl Chan先生、Times Express Limited(TEX)董事總經理Ben Cheung先生、H2N Limited董事總經理Jimmy Ling先生等核心代表出席儀式。SKG將香港作為戰略大本營，着力拓展全球一體化雲物流服務，既將成熟解決方案輸出至越南、泰國等東南亞市場，同時強化對配送領域的支持力度。據Grand View Research數據顯示，全球雲物流市場規模將從2024年的215.5億美元，增長至2030年的463.1億美元，年複合增長率達13.9%。依托強劲的運營實力，SKG已做好充分準備把握這一增長機遇：集團月均處理訂單超50萬單，服務全球B2C客戶超31萬家，擁有24餘年深厚物流行業沉澱及9年以上軟件即服務(SaaS)創新經驗。憑藉本土與全球協同的運營能力，SKG與企業KEC達成合作，旨在進一步提升自身SaaS創新實力。SKG的核心是構建一體化雲物流生態體系，這一體系依托旗下三大核心品牌的協同融合：Smart Minds：技術驅動型SaaS服務提供商，專注於配送管理、車隊即時可視化及運營優化Times Express：技術賦能的港澳地區物流服務商，主營B2B／B2C運輸、倉儲及人力配套業務H2N：領先的跨境物流及集貨服務商，擁有自主研發核心技術上述一體化生態體系為零售、電商及餐飲行業量身打造端到端解決方案，涵蓋貨代管理、倉儲運營、騎手績效追蹤、跨境訂單協同等雲模組功能。對本地企業而言，這意味著運營效率提升、成本降低，以及本土與全球市場的無縫銜接拓展。值得關注的是，SKG已與國際物流服務提供商KLN Logistics Group Limited旗下子公司KEC (Hong Kong)Limited達成戰略合作。雙方將整合優勢資源，聯合開發人工智慧驅動的物流SaaS平台，服務全球企業及中小企業客戶。其中，SKG將發揮物流技術、數據平台及人工智慧優化領域的專長，KLN Logistics Group Limited則將投入其廣泛的物流基礎設施、區域市場准入能力，以及在電商和跨境物流領域的豐富經驗。合作目標覆蓋全規模客戶群體：為大型企業提供可拓展、定製化解決方案，為中小企業輸出標準化、高效率的技術驅動型物流服務。集團計劃在未來三年內實現營收三倍增長，並將淨利潤率提升至15%—20%，同時已明確 Nasdaq上市計劃。這一資本市場戰略與香港作為全球金融及物流樞紐的定位高度契合，將充分借助香港資本市場平台的優勢，為集團全球化擴張提供支撐。SKG強調，其一體化雲物流服務立足全球視野，香港不僅是運營基地，更是推動集團全球戰略落地的重要跳板。SKG首席執行官兼董事Chiu Ka Ki先生表示：「此次整合是SKG構建全球物流科技生態體系的關鍵里程碑。憑藉數據與人工智慧技術驅動、可拓展性優勢及客戶需求導向的創新理念，SKG已具備成為全球市場領導者的堅實基礎，將持續為合作夥伴與投資者創造可持續價值。」SKG的生態體系進一步強化了對人工智慧及數據驅動優化的投入，通過運用預測分析、路徑規劃演算法及即時監控技術，針對性解決香港高密度配送路線、高時效履約要求等獨特物流挑戰。基於在香港市場的成熟運營經驗，SKG將把覆蓋B2B供應鏈及B2C末端配送的一體化解決方案推廣至東南亞地區，為更廣泛的物流科技服務拓展奠定基礎。目前，集團服務網絡已覆蓋逾100個全球知名品牌，充分彰顯其服務跨國企業與本地企業的雙重能力。