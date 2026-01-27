Home Control與新加坡南洋理工大學簽署合作諒解備忘錄，共同探索AIoT家居醫療保健生態系統

香港2026年1月27日 /美通社/ -- Home Control International Limited (「公司」或「Home Control」，連同其附屬公司統稱「集團」；股票代碼: 1747) 欣然宣佈，已與新加坡南洋理工大學（「南洋理工大學」）簽訂戰略合作諒解備忘錄。雙方將協商及探索以人工智能物聯網（AIoT）賦能的家居醫療保健解決方案的合作可能性，標誌著集團在AIoT家居醫療保健業務發展上邁出關鍵一步。 攜手新加坡南洋理工大學頂尖科研團隊， 共同搭建AIoT家居醫療保健生態系統 是次簽約儀式於新加坡南洋理工大學內舉行，由公司執行董事及行政總裁蕭國雄先生及南洋理工大學協理副校長（生物醫學及生命科學）LIM Kah Leong教授負責簽署，南洋理工大學旗下網絡安全研究中心（「CYSREN」）的執行董事劉洋教授作為合約見證人。此次合作的戰略知識權商業化顧問JI Chen先生也出席簽約儀式，並對雙方的合作表示祝賀。

根據該戰略合作諒解備忘錄，集團將與CYSREN合作，共同探索AIoT 賦能的醫療健康解決方案，包括個人醫療健康AIoT平台的前期規劃與搭建、醫療健康管理生態系統的數據安全與維護，以及相關知識產權的許可及轉化。 近期，Home Control旗下全資附屬公司 Orbiva Limited（「Orbiva」）亦與南洋理工大學旗下的創新與企業孵化中心NTUitive Pte Ltd. （「NTUitive」）亦簽署了知識產權許可協議。根據知識產權許可協議，NTUitive 將授予Orbiva使用特定發明相關的專有技術使用權，該等技術將應用于家居護理、醫療保健、物聯網（IoT）及人工智能物聯網（AIoT）等多個應用場景。以知識產權許可作為合作的第一步，雙方期望透過簽署合作諒解備忘錄，進一步拓展更全面且更深層次的合作。

頂尖AI科研實力加持，推動科研成果商業化落地 新加坡南洋理工大學作為全球領先的高等學府之一，在人工智能、網絡安全及數據科學領域均位列國際前列，並擁有卓越的跨學科研究能力；旗下的CYSREN則專注於網絡安全領域的研究與創新。 劉洋教授在網絡安全、軟件工程及人工智能等領域擁有深厚的學術造詣。迄今為止，他已在國際頂級期刊上發佈了超過600篇論文，榮獲30多項最佳論文獎，並領導多個重要的研究中心和項目。劉洋教授在可信AI（Trustworthy AI）及面向網絡安全的AI模型安全性等前沿方向的研究，特別是基於精准病理的可信賴代理技術，與Home Control在AIoT醫療健康平台的安全架構佈局高度契合，預計將為集團未來產品開發提供堅實的技術支撐。

佈局中長期發展，加速AIoT家居醫療建康業務落地 Home Control已確立AIoT家居醫療健康為集團中長期發展重點方向之一。集團預計於2026年內加快推動AIoT家居醫療保健生態系統的建設。集團相信，是次戰略合作將有助整合雙方的科研與產業資源，共同打造安全可靠的AIoT醫療健康平台，為開拓新業務奠定良好基礎。 JI Chen先生表示，是次南洋理工大學與Home Control及其附屬公司Orbiva建立戰略合作關係，預計將有助於推動世界級科研成果在醫療健康及人工智能應用領域的長期價值釋放。

南洋理工大學表示，該校一直致力推動科研成果轉化，並透過與企業合作促進技術在實際應用場景中的落地。是次與 Home Control 及其附屬公司 Orbiva 的合作，將進一步支持相關研究成果在家居醫療及AIoT應用領域的探索及應用，特別是致力於建設安全且可靠的AIoT家居醫療保健生態系統，並為新加坡醫療保健及數字信任領域的發展作出貢獻。 關於 Home Control International Limited

Home Control International Limited (1747.HK) 是一家全球領先的家居控制解決方案供貨商，總部設於新加坡，業務遍佈北美、歐洲、亞洲及拉丁美洲。集團於80年代末以Koninklijke Philips N.V. 的家居控制板塊建立業務，其後於2015年5月獲Morgan Stanley Private Equity Asia全面收購，並於2019年11月在香港交易所上市。

集團以開發及提供定制化優質家居娛樂遙控器聞名業界，為眾多付費電視運營商及消費電子品牌提供服務，產品已運送至超過40個國家，藍籌公司客戶群包括北美洲的AT&T Services Inc.、歐洲的Sky CP Limited、British Telecommunications PLC、Vodafone Group Services Limited及Liberty Global Services B.V.以及亞洲的Reliance Retail Limited、Bharti Airtel Limited及青島海信電器股份有限公司等知名企業。 Orbiva Limited為Home Control推動醫療保健新業務戰略發展而成立的全資附屬公司。 Orbiva將專注于醫療健康業務，並以家庭健康作為切入點，積極探索構建健康監測與管理的生態體系，以及創新醫療運營業務中所蘊藏的多元發展機遇。集團將依託其在居家場景的既有業務基礎，結合醫療健康相關領域的專業能力，並聯動相關機構及專家資源，逐步發展及完善大健康業務版圖。

關於新加坡南洋理工大學

新加坡南洋理工大學是一所科研密集型大學，有3萬5千多名本科生和研究生，分佈于商學院、計算機與數據科學學院、工學院、文學院、醫學院、理學院以及研究生院。南大集聚世界知名的自治學院，包括國立教育學院、拉惹勒南國際研究院、新加坡環境生物工程中心，以及多個領先研究機構，如新加坡地球觀測研究所、南洋環境與水源研究院，和能源研究所。在「智慧校園」的願景下，大學借助數碼科技和科技解決方案的力量，為全校師生提供更加優質的學習和生活體驗、促進發掘新知識和確保資源可持續發展。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/home-controlaiot-302671267.html SOURCE Home Control International Limited