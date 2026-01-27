【2026年訪日旅行】在主要車站集合，直達日本自然秘境！Club Tourism戶外旅遊特輯重磅上線，讓您安心邂逅絕景！

東京2026年1月28日 /美通社/ -- Club Tourism是一家在日本國內策劃健行、登山、漫步、單車等戶外體驗旅遊產品的旅行公司。 從適合新手的輕鬆漫遊到專業登山體驗，涵蓋了各種日本頂級戶外體驗旅遊產品線。有著從日本各地出發的豐富行程規劃，深獲遊客青睞。 日本的戶外旅遊有着獨特的魅力，都市近郊便延伸著山巒、溪谷、高原等豐富多樣的自然景觀。 四季更迭的絕美風光、澄澈清新的空氣、靜謐清幽的林間小徑，相較於翻閱旅遊指南，親身踏足這片土地，才能體會到日本之旅的深度與質感。

通過「在車站集合•解散」打消交通顧慮 ••• 所有行程的集合地點均設定在新幹線、JR的主要車站，以及機場交通便捷的大型車站，無需擔憂大件行李攜帶問題，也省去查詢複雜轉乘路線的麻煩，輕鬆直達自然秘境。

領隊隨行+預設行程，全程安心無虞 ••• 配有經驗豐富的領隊帶隊，行程亦遵循合理的時間分配，遊客無需顧慮語言溝通與安全問題，可以盡情沉浸於美景。

產品線豐富多元，适配不同段位 ••• 從適合漫遊平坦道路的「入門•初級」行程，到以登頂日本最高峰為目標的「富士山登山」進階產品，遊客可根據自身體力與興趣自由選擇。 【交通便捷】人氣的戶外旅遊熱門地區 富士山區域 富士山是日本的象徵，從眺望山景的健行之旅到挑戰登頂的登山行程，產品選擇豐富多樣。 集合點靈活可選，新幹線停靠站「三島站」及市中心交通便捷的JR車站都可出發。領隊帶隊模式讓您無需操心裝備與路線規劃，帶您收穫終身難忘的旅行體驗。 尾瀨•上高地區域 日本頂級風景名勝區，濕地、溪流與日本北阿爾卑斯山脈的絕景交相輝映。 行程從「松本站」等主要車站出發，直達個人出行難以抵達的區域。區域內木棧道完善，多條平坦路線可供選擇，僅需約3小時即可從容漫遊，是健行新手與家庭遊客的理想之選。

松本站從新宿、名古屋均可直達，交通十分便利。同樣是從松本站出發，前往白馬區域的健行及高原徒步行程也十分人氣。 熊野古道•中邊路 已登錄世界遺產，歷史巡禮之路。 自行前往不僅交通不便，區域內舊步道岔路多，觀覽頗具難度。本特輯中的相關行程，特地安排了巴士與領隊隨行服務，讓您安心開啟古道漫遊之旅，深度感受日本自然與文化的雙重魅力。 瀨戶內海道 穿越跨海大橋，到訪瀨戶內海諸島，是全球單車愛好者的嚮往之行。 行程從「福山站」「新大阪站」等都市車站出發，透過新幹線等便捷交通抵達。遊客可選擇健行或單車方式，根據自身體力盡情感受瀨戶內海的清風拂面。

特輯頁面中的產品會依據不同的時期、出發地點等因素實時更新內容。 Club Tourism也將持續策劃各種戶外旅遊產品，並在特輯頁面中陸續更新，敬請期待。 限時優惠活動火熱進行中！ 目前，預訂指定行程即可享受折價券優惠，限時活動不容錯過！ 預訂金額滿6,000日圓，立減1,000日圓

預訂金額滿20,000日圓，立減2,000日圓 折價券領取連結：https://www.club-t.com/zh-CHT/sp/campaign/inbound/yokoso/ 行程推薦對象 希望不僅能觀光日本的都市風情，更能收穫獨特體驗的遊客

計畫與家人、伴侶一同，在舒適範圍內親近自然的遊客

擔心登山準備繁瑣，但對「漫遊絕景之中」充滿興趣的遊客

希望無需顧慮交通與行程安排，高效享受旅行的遊客

關於ClubTourism ClubTourism是近鐵集團旗下的旅行公司，擁有40餘年產業經驗，自2008年起便開始迎接全球遊客。 在日本國內，公司深耕戶外體驗旅遊領域，策劃健行、登山、漫步、單車等產品，核心優勢在於產品線涵蓋廣泛，可滿足從新手到高階玩家的不同需求，且行程可從全國各地出發。 從當日往返的一日遊到含住宿的短期行，從傳統慶典體驗到秘境探索之旅，讓您深度感受日本的「待客之道」與獨特文化。行程設計兼顧中高年齡層遊客需求，讓您安心參與。 「難得去次日本旅行，想擁有難忘的獨特體驗」——Club Tourism的旅行產品，正是為回應您的這份期待而生。

公司概況 公司名稱：Club Tourism株式會社 所在地：東京都江東區豐洲5丁目6番52號 NBF豊洲キャナルフロント 業務內容：國內外旅遊、主題旅遊、旅行策劃與營運 官方網站：https://www.club-t.com/