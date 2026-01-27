尋匯SUNRATE引入資深收單團隊，拓展全球支付新業務

新加坡2026年1月28日 /美通社/ -- 全球支付與財資管理服務商尋匯SUNRATE今日宣布，正式將一支擁有超十年行業經驗的資深收單團隊及其成熟系統和業務，整合納入集團產品服務體系。該團隊客戶產業分布多元，涵蓋主流跨境電商以及知名在線教培機構、遊戲公司、軟件服務商、機旅平臺、新零售品牌等，依托其深厚的行業積澱與專業能力，尋匯SUNRATE將業務版圖擴展至全球收單領域，而收單業務也升級為集團核心服務能力之一。此次整合後，尋匯SUNRATE將進一步強化端到端的支付能力，企業客戶今後可通過尋匯SUNRATE平臺，一站式實現數字化B2B、B2C和C2B等支付受理、對賬與結算、跨境資金清算及本地化付款的全鏈路高效管理。

此次引入的資深收單團隊，為尋匯SUNRATE集團帶來經過長期驗證的成熟收單解決方案，包括穩定的技術架構、完善的風控合規體系，以及覆蓋多市場、多行業的客戶及其服務經驗。團隊在全球卡組織對接、本地支付方式集成、欺詐防控及合規運營方面擁有深厚積累，長期服務於在復雜跨境環境中實現規模化運營的國際商戶。完成整合後，該團隊已成為尋匯SUNRATE旗下全球收單事業部，將與集團的合規、技術及全球網絡團隊緊密協作，為企業提供安全、可擴展的收單服務。

目前，尋匯SUNRATE已獲得Mastercard、Visa及UPI的主會員資質，並積極推進成為國際卡組織收單會員。尋匯SUNRATE聯合創始人Paul Meng表示：「未來，尋匯SUNRATE將持續加大產品服務及AI等前沿技術的投入與升級，並通過戰略合作或收購等方式，拓展服務能力邊界，夯實全球業務版圖。」

尋匯SUNRATE全球收單：全景式解決方案

隨著全球收單業務正式上線，尋匯SUNRATE已構建覆蓋廣泛支付場景與商業模式的全景式服務體系。其全球收單解決方案涵蓋支付收銀臺（API/SDK）、賬單付款鏈接（Paybylink）與二維碼收款、訂閱收款、線下輕量化智能POS產品等核心模塊，全面支持跨境電商、在線教育、機旅零售、數字娛樂、軟件服務等行業全球商戶的線上線下收款需求。該服務體系核心優勢：