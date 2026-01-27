HeyMax完成由Peak XV Partners領投的1100萬美元A輪融資，加速亞太區旅行與忠誠度產品開發及市場拓展

新加坡2026年1月28日 /美通社/ -- HeyMax, 一家總部位於新加坡的領先忠誠度與旅行獎勵平台今日宣佈，公司已完成由Peak XV Partners領投的1100萬美元A輪融資。本輪融資還吸引了戰略投資者Betatron Venture Group參與，並獲得了現有投資者January Capital與Tenity的持續支持。 本輪融資的其他投資者包括Agoda聯合創始人兼董事長Rob Rosenstein，以及金融科技顧問、獨立銀行董事、Visa亞太區前總裁David Lee。 HeyMax成立於2023年，總部位於新加坡。該平台致力於整合並優化忠誠度與旅行獎勵，通過其核心貨幣Max Miles，讓消費者能夠在不同品牌、銀行卡、航空公司及酒店間無縫賺取和兌換價值。本輪所獲資金將用於加強HeyMax以人工智能驅動的獎勵體驗產品能力，簡化消費者的獎勵賺取與兌換流程。除新加坡和香港特別行政區外，HeyMax計劃於2026年底前將業務拓展至日本、台灣地區和澳大利亞市場。

HeyMax首席執行官兼聯合創始人Joe Lu表示：「在亞太地區，旅行正日益影響人們的消費與儲蓄方式，但相關獎勵機制在不同市場之間仍較為分散。HeyMax實現了跨境獎勵賺取與兌換的一體化，讓頻繁出行的旅客能夠更輕鬆地將價值彙集至一個通用旅行錢包中，從而享受更優質、更便捷的旅行體驗。這也為我們的合作夥伴提供了一種更具粘性、互動度更高的方式，以觸達旅行者並深耕亞太地區不斷增長的旅行消費與忠誠度市場。本輪融資將助力我們加速優化消費者的旅行獎勵賺取與兌換流程，擴大平台規模，並深化合作夥伴關係。」

本輪融資彰顯了市場對旅遊忠誠度領域的信心，這一信心源於創紀錄的旅行需求以及亞洲消費者對更具價值旅行體驗日益增長的需求。Research and Markets預測，到2029年亞太區忠誠度市場規模將接近翻倍，達到600億美元，凸顯了該地區向數字化及旅行相關獎勵快速轉變的趨勢。與此同時，國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，亞太區客運量目前已超過2019年水平的120%，且超過75%的消費者至少參與了一個忠誠度計劃。然而，每年仍有數十億美元的獎勵未被兌換。 在亞洲碎片化的忠誠度市場環境中，消費者往往需要同時管理多個跨境使用受限的獎勵計劃，難以從獎勵中累積實質性價值。這也使得商家與旅行合作夥伴難以有效觸及其本地客戶與入境旅客。HeyMax通過其核心貨幣Max Miles，整合消費者在不同市場的獎勵賺取與兌換方式，有效解決了這些痛點。

用戶可通過Trip.com、Shopee、Starbucks、foodpanda等800多家合作品牌與商戶消費賺取Max Miles，並可將其兌換為航班機票、禮品卡，或轉入 30 多間航空及酒店計劃，包含國泰、ALL Accor與卡塔爾航空等。 HeyMax的核心功能包括： Max Miles ：HeyMax的旗艦獎勵貨幣，可在單一平台內聯通多個忠誠度與商戶計劃，為用戶提供更靈活的獎勵兌換方式。

：HeyMax的旗艦獎勵貨幣，可在單一平台內聯通多個忠誠度與商戶計劃，為用戶提供更靈活的獎勵兌換方式。 FlyAnywhere： HeyMax的里程兌換功能，支持以固定里程費率預訂幾乎所有航空公司的航班。

HeyMax的里程兌換功能，支持以固定里程費率預訂幾乎所有航空公司的航班。 Card Maximiser：一款簡化積分賺取流程的工具，可自動為用戶推薦回報率最高的Visa卡，無需打開應用即可操作。

這些功能協同運作，旨在提升不同獎勵體系的互通性，並簡化、顯著加速消費者在跨市場環境中賺取與使用旅行獎勵的流程。 Peak XV董事總經理Rohit Agarwal表示：「忠誠度計劃旨在引導消費者的行為偏向其喜愛的航空公司、酒店或零售商。但如今，這類計劃大多用戶參與度低，已淪為單純的客戶信息收集工具，未能真正培養出用戶忠誠度。HeyMax正通過技術與獎勵閉環，提升全球頂尖品牌的用戶參與度與消費轉化率。全球信用卡總收入中超過40%（總計逾1000億美元）用於忠誠度與消費者獎勵 —— 這正是HeyMax的機遇所在。」

HeyMax由四位前Meta工程師共同創立，團隊既具備深厚產品專業能力，也深諳亞洲消費者如何參與獎勵計劃與旅行消費。自2024年7月完成270萬美元種子輪融資以來，公司用戶已超過15萬，每年發行的Max Miles裡數超過5億。 2025年，HeyMax實現了兩大里程碑：收購香港金融科技公司krip，並成功進駐香港作為其首個國際市場。去年早些時候，公司宣佈年收入同比增長五倍，年化收入運行率達600萬美元，凸顯出市場對互聯互通、高回報旅行體驗的區域性需求。HeyMax還計劃在未來兩年實現年均商品交易總額（GMV）的強勁三位數增長。

新聞資料包 本次公告的相關新聞資料包可在此處獲取。 關於HeyMax HeyMax是一家總部位於新加坡的領先忠誠度與旅行獎勵平台，致力於將日常消費轉化為有價值的旅行體驗。HeyMax的使命是通過旅行，為世界帶來更多喜悅與共鳴。我們的願景是加速旅行普惠，通過將您日常的消費，年復一年地轉化為免費旅程，讓每個人的旅行更具回報。 用戶可通過全球800多家頂尖商戶消費賺取Max Miles，並可直接將其兌換為超過30個航空公司、酒店及獎勵計劃的里程或房晚，也可換取禮品卡。Max Miles永不過期、無附加費用，為現代旅行者提供無可比擬的靈活性與便利。

HeyMax已獲得Peak XV Partners、January Capital、Betatron及Tenity等領先投資機構的支持。欲瞭解更多信息，請訪問：www.heymax.ai。 關於Peak XV Peak XV Partners（前身為Sequoia Capital India & SEA）是一家領先的風險投資公司，業務覆蓋印度、東南亞及其他地區。在該地區運營的19年間，Peak XV不斷壯大，管理著13支基金，資本管理規模約為90億美元，投資企業超過400家。其投資組合至今已誕生33個IPO項目及多個成功併購案例。如需瞭解更多信息，請訪問：www.peakxv.com。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/heymaxpeak-xv-partners1100a-302669719.html SOURCE HeyMax