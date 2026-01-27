J. Rotbart & Co（諾巴金業集團）成立十周年，十載協助客戶以實體貴金屬守護財富

香港和新加坡2026年1月28日 /美通社/ -- 實體貴金屬財富保值的專業機構J. Rotbart & Co （諾巴金業集團）（以下簡稱「公司」）今天慶祝其成立10周年。回顧過去十年，憑藉穩健增長及客戶信任，公司在行業內建立領先地位。 自2016年成立以來，J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團）一直協助高淨值人士、家族辦公室及機構投資者，將實體黃金、白銀、鉑金及鈀金納入其核心財富保值策略。過去十年，全球市場受通脹周期、地緣政治不確定性、貨幣波動及金融體系風險影響，市場環境持續轉變。期間，公司持續協助客戶配置可跨越市場周期、具備長期價值的有形資產。迄今，J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團）累計完成超過30億美元的交易。

公司成立十周年之際，亦正值貴金屬市場的歷史性時刻。在供應受限、地緣政治風險升溫，以及投資者重新聚焦實體資產的背景下，單在2025年，黃金價格已創下逾50次歷史新高，而白銀、鉑金及鈀金價格亦錄得顯著升幅。相關市場走勢進一步突顯實體貴金屬在財富保值投資組合中的核心戰略角色，而非僅作短期對沖工具。 在業務發展方面，J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團）持續拓展其服務能力及全球佈局。2025年，公司於特拉維夫增設辦事處，配合其在香港、新加坡、曼谷及馬尼拉的業務據點。同時，公司全球金庫網絡亦擴展至16個地點，為客戶管控地域風險、提供更強的資產掌控能力以及其實體資產的長期安全保障。

J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團）創辦人兼管理合夥人 Joshua Rotbart 表示：「現時的貴金屬市場主要受宏觀因素主導，而非短期市場情緒。持續的地緣政治風險、去美元化趨勢，以及對美國財政政策信心下降，推動各國央行對黃金的持續需求；同時，供應受限亦令白銀及鉑金市場出現結構性緊張。隨著市場波動於2026年持續高企，實體貴金屬正愈來愈被視為保護購買力的長期戰略配置。我們協助客戶簡單及安全地配置實體貴金屬，提供一套可長遠應對不確定性的財富保值方案。這一理念自公司創立以來一直貫徹始終，亦將繼續引領我們未來為客戶提供服務的方向。」

關於 J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團） J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團）是一家協助客戶以實體貴金屬進行財富保值的專業機構。公司成立於2016年，為客戶提供實體黃金、白銀、鉑金及鈀金的購買、安全存儲及管理服務。公司於香港、新加坡、馬尼拉、曼谷及特拉維夫設有辦事處，服務對象包括全球高淨值人士、家族辦公室及機構投資者。過去十年間，公司累計完成超過30億美元的交易。J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團）僅銷售來自倫敦金銀市場協會（LBMA）「合格交割名單」（Good Delivery List）精煉廠的金屬產品，這項承諾是建立客戶信任關係的關鍵，亦構成公司作為貴金屬銷售商及服務商的核心價值基礎。

欲了解更多有關 J. Rotbart & Co. （諾巴金業集團）的資訊，請瀏覽：https://jrotbart.com/ 傳媒查詢：

Elly Choy｜J. Rotbart & Co.

電郵：[email protected]

電話：+852 2104 9255 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/j-rotbart--co-302671688.html SOURCE J. Rotbart & Co.