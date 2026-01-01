AsiaPac與 AsiaPay建立戰略夥伴關係 為亞洲市場推出整合式「營銷 + 支付」成長引擎

香港 - 2026年1月28日 - 頂尖營銷科技創新企業AsiaPac與電子支付解決方案先驅AsiaPay今日簽署諒解備忘錄，宣布建立戰略夥伴關係，將為15個亞洲市場的跨境商務帶來變革。透過整合AsiaPac的人工智慧SaaS生態系統與AsiaPay在亞洲的先進支付平台，將線上與線下（POS）環境無縫串聯，提供一站式解決方案，讓企業高效能營銷能力與無縫的支付處理及管理功能同時兼備。



AsiaPac行政總裁陳楚冠先生（左）與AsiaPay行政總裁陳永祥先生（右） 於諒解備忘錄簽署儀式上。

兩家公司均以香港為總部並深耕多年，成功拓展至多個亞洲市場。此合作奠基於雙方推動區域創新與加速數碼轉型的共同願景。



戰略協同效應： AsiaPac 與 AsiaPay 成長生態系統



OptAdEasy | 智能統一與廣告效率：優化Meta與Google廣告投放的跨平台管理系統。透過即時優化與競品基準分析，確保營銷資本精準部署，實現最大化觸及率的同時杜絕預算浪費。



KOOLER AI | 區域影響力與信任建立：整合逾20萬亞洲網紅資源點燃品牌需求。透過接軌AsiaPay一站式支付方案，品牌得以串聯在地化敘事與無縫結帳流程，大幅加速「發現到購買」週期。



Kolsify | 本地化與合成創新：運用臉部融合技術即時生成虛擬角色，輕鬆調整視覺內容以適應在地文化差異。使全球品牌能在每個接觸點維持「在地化形象」，同時大幅降低製作成本。



APHub | 全渠道程序化觸及：串聯數碼廣告交易與優質廣告位的DSP平台，將全球廣告看板流量無縫導向安全無國界的結帳環境。



AsiaPay｜安全全渠道轉換：生態系統的金融核心，整合電商與實體店面POS解決方案。透過支援多元在地化電子錢包，確保營銷驅動需求轉化為高安全性、零摩擦支付體驗。



AsiaPay行政總裁陳永祥先生表示：「與AsiaPac的合作是戰略性飛躍，從處理多渠道支付交易，轉向賦能智能營銷能力以促進商家業務增長。隨著戰略合作深化，我們致力將支付基礎設施與AsiaPac尖端AI營銷技術整合，創造強大協同效應。我們正賦能商家超越被動折扣模式，邁向預測性、精簡化、個人化的互動模式。這正是商業的未來。」



AsiaPac行政總裁陳楚冠先生強調：「AsiaPac很榮幸與AsiaPay攜手合作，結合我們深厚的區域專業知識與先進支付技術，共同樹立全通路行銷新標竿。此合作夥伴關係專為解決品牌進軍新市場時面臨的多元痛點而設計。透過運用我們的AI SaaS平台，相信不僅能強化客戶基礎，更能協助客戶實現永續銷售成長。」





