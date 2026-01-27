海爾再度攜手2026澳網，以智慧創新點亮科技生活新體驗

澳大利亞墨爾本2026年1月28日 /美通社/ -- 作為全球領先的美好生活與數字化轉型解決方案服務商，海爾集團於今年再度攜手澳大利亞網球公開賽，以官方合作伙伴身份亮相這一世界級體育賽事。在墨爾本公園，海爾將頂級競技體育的激情與智慧家庭生活相融合，為全球觀眾帶來「零距離」的沉浸式體驗。 今年，海爾在賽事中的呈現不止於品牌展示，更成為融合創新科技與社會公益的實踐平台。在賽事首周的慈善之夜，海爾與澳網攜手打造公益聯動機制，在賽場內設置海爾家電模型作為「得分目標」，選手挑戰所得的所有獎金全額捐贈給澳大利亞網球基金會（ATF）。

網球之外，海爾也在不斷拓展在全球體育領域的佈局。澳網之後，海爾計劃在東南亞、南亞、中東、非洲及日本等地啟動青少年足球賽事，延續在東南亞舉辦海爾杯羽毛球賽事的長期投入，並將於今年首次推出海爾杯籃球賽事，進一步擴大對年輕群體的覆蓋范圍。 以「與冠軍同行」為核心理念，海爾的體育合作始終圍繞清晰而長期的願景展開：攜手世界頂級賽事與平台，服務全球用戶。從足球場到網球賽場，橫跨歐洲、亞洲與非洲，海爾將持續以體育為紐帶，拉近品牌與用戶之間的距離，讓創新科技成為連接世界的共同語言。

