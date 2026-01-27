海爾再度攜手2026澳網，以智慧創新點亮科技生活新體驗

澳大利亞墨爾本2026年1月28日 /美通社/ -- 作為全球領先的美好生活與數字化轉型解決方案服務商，海爾集團於今年再度攜手澳大利亞網球公開賽，以官方合作伙伴身份亮相這一世界級體育賽事。在墨爾本公園，海爾將頂級競技體育的激情與智慧家庭生活相融合，為全球觀眾帶來「零距離」的沉浸式體驗。
今年，海爾在賽事中的呈現不止於品牌展示，更成為融合創新科技與社會公益的實踐平台。在賽事首周的慈善之夜，海爾與澳網攜手打造公益聯動機制，在賽場內設置海爾家電模型作為「得分目標」，選手挑戰所得的所有獎金全額捐贈給澳大利亞網球基金會（ATF）。
在賽場之外，海爾同樣致敬那些「幕後的英雄」。正如裁判默默守護賽場公平，海爾的家電產品亦是全球無數家庭中可靠而堅實的支撐力量。它們始終為用戶提供「在場卻無聲」的卓越性能，持續創造高品質生活體驗，並不斷引領行業技術創新方向。
在澳網舉辦期間，海爾還同步推出了品牌體驗活動，展示海爾智慧家電如何為現代生活帶來更高效、從容的解決方案。以澳網為起點，海爾正式啟動「2026海爾全球粉絲俱樂部」，邀請來自世界各地的粉絲齊聚墨爾本，近距離感受大滿貫賽事魅力。現場還特別設置了與網球名將的互動交流環節，為粉絲帶來兼具專業性與參與感的深度體驗。
海爾集團副總裁、首席品牌官王梅艷表示：「我們很高興能與澳網攜手展開新一年的合作。海爾的目標不僅是展示創新產品，更希望通過這項世界級賽事，將運動精神與創新科技帶給全球用戶。今年我們將在全球范圍展開更多體育文化交流活動，希望讓這份因運動而生的熱情，從墨爾本傳遞到世界各地。」
作為ATP世界巡回賽的金牌合作伙伴，海爾將在整個2026賽季持續亮相多項國際頂級賽事。同時，海爾也將借助ATP數字平台，觸達規模超十億的線上受眾。
網球之外，海爾也在不斷拓展在全球體育領域的佈局。澳網之後，海爾計劃在東南亞、南亞、中東、非洲及日本等地啟動青少年足球賽事，延續在東南亞舉辦海爾杯羽毛球賽事的長期投入，並將於今年首次推出海爾杯籃球賽事，進一步擴大對年輕群體的覆蓋范圍。
以「與冠軍同行」為核心理念，海爾的體育合作始終圍繞清晰而長期的願景展開：攜手世界頂級賽事與平台，服務全球用戶。從足球場到網球賽場，橫跨歐洲、亞洲與非洲，海爾將持續以體育為紐帶，拉近品牌與用戶之間的距離，讓創新科技成為連接世界的共同語言。
