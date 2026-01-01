實力領航，榮譽加冕｜明德金融榮膺 2026 金榮獎「最具成長性交易商」殊榮

香港 - 2026年1月28日 - 隨著全球經濟環境的複雜多變，貴金屬與外匯市場已成為投資者配置避險資產的核心陣地。在近日於澳門盛大舉行的第三屆「金榮獎」頒獎盛典中，明德金融 (MTF) 憑藉其卓越的技術創新、透明的交易環境以及極速增長的市場份額，從全球數百家參選機構中脫穎而出，正式榮獲 「2025年度最具成長性交易商」 大獎。





這不僅是對明德金融業務增長速度的認可，更是對其作為香港金融基石機構——香港黃金交易所 (HKGX) AA 類行員 (行員編號 194) 專業實力的高度肯定。



一、權威背書：香港百年金銀業貿易場的信譽保障



在選擇交易平台時，安全性始終是投資者的首要考量。明德金融扎根香港，受香港黃金交易所 (HKGX) 嚴格監管，持有最高級別的 AA 類行員牌照(No.194)。

