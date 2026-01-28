新華絲路：港口雙指數發佈 刻畫全球航運網絡與大宗商品市場新動態

北京2026年1月28日 /美通社/ -- 日前，新華指數研究院在青島發佈《全球海運物流通道發展指數報告（2025）》與《新華•山東港口大宗商品指數運行報告（2025）》。兩大指數依托大量實時數據，刻畫全球航運網絡與大宗商品市場的運行脈搏。

其中，「全球海運物流通道發展指數」顯示，2025年全球主幹通道指數報109.91點，同比上漲12.3%，展現出強大韌性，但地緣風險已成最大變量。主幹通道和關鍵水道呈現韌性分化，亞洲水道或將成為全球海運新重心。

從報告數據來看，全球港口群服務效能呈現明顯的梯隊分化。中國港口群已進入「系統競爭力比拚」新階段——在評估的19個全球主要港口群中，中國港口群在全球供應鏈中佔據核心地位，尤其在貨物吞吐量、集裝箱處理能力和港產城融合方面表現卓越。以山東港口群為例，其憑借一體化改革釋放的協同效應，在生產規模、腹地支撐、運營能力、高質量發展、協同發展和綜合服務體系六大維度均表現突出，躋身全球港口群第一梯隊。