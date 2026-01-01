Jollibee 集團於宿霧啟用首座綜合品牌先進中央廚房 全力拓展菲律賓中南部市場

馬尼拉 , 菲律賓 - 2026 年 1 月 28 日 - Jollibee 集團於 2026 年 1 月 8 日，於宿霧省達瑙市正式啟用其最新落成之中央廚房，此為該集團於維薩亞斯及民答那峨地區歷來規模最大之硬體設施，配備先進技術，旨在加快集團於該區乃至於全國的製造及物流版圖，以迎接區域的高速發展。



Jollibee 集團於菲律賓宿霧正式啟用規模最大、技術最先進的中央廚房，全面強化集團在維薩亞斯及民答那峨地區的營運版圖，同時支援多個品牌發展，創造就業機會，為全國注入永續發展動能。

本次啟用典禮獲多位國家及地方政府官員蒞臨，包括貿易及工業部部長 Cristina Roque、宿霧省省長 Pamela Baricuatro、宿霧省行政長官 Ace Durano、達瑙市市長 Nito Durano，以及達瑙市副市長 Carmen Durano 出席。



打造未來的關鍵設施，推動高速成長區域



達瑙市中央廚房為 Jollibee 集團於宿霧打造的第四間設施，同時亦是當地規模最大、首個支援綜合品牌的先進中央廚房。該項設施適逢維薩亞斯及民答那峨地區經濟快速增長，當地旅遊業強勢復甦、BPO 產業蓬勃發展、農業出口持續擴大，以及製造業聚落日益成形，共同驅動區域就業、消費支出及整體需求。



此設施配備高階自動化技術與整合系統，全面支援 Jollibee 旗下多個品牌的持續增長需求，同時透過設備及產能整合實現提升整體效率。這使得該集團得以穩健擴張，同時嚴守其一貫的食品品質、一致性及營運的最高標準。



支援品牌發展及同店銷售表現



達瑙市中央廚房為集團旗下多個主要品牌提供關鍵食材及產品，包括快樂蜂、潮記、Mang Inasal、Greenwich、紅絲絨及漢堡王。隨着各品牌於維薩亞斯及民答那峨地區持續擴展門市網絡，整體同店銷售表現亦保持穩健增長。



該設施亦支援集團於宿霧、伊洛伊洛、巴科羅、三寶顏、卡加延．德．奧羅及納卯等地的分銷中心運作，並覆蓋呂宋部分地區，有效提升整體供應鏈，為全國性業務擴展奠定基礎。



經濟帶動效應



貿易及工業部部長 Cristina Roque 於活動中表示，該項投資將對經濟帶來更深遠的影響。



Roque 指出：「Jollibee 集團每開設一間新的中央廚房，便代表着更多的就業機會，以及對本地產業帶來更大的保障、更多增長。隨着中央廚房進一步擴展，亦更能吸引更多投資者進駐，並進一步強化本地供應鏈體系。」



在啟用典禮上，Jollibee 集團菲律賓行政總裁兼 Jollibee 品牌全球負責人Joseph Tanbuntiong 強調，該座新設施對公司於本地及全球的增長策略具有重要意義。



Tanbuntiong表示：「達瑙中央廚房的啟用，標誌着我們發展歷程的另一重要里程，亦是一個全新開始，維薩亞斯及民答那峨地區正快速發展，把握這股動能，加快拓展步伐，對我們於菲律賓的業務至關重要。」



該項投資亦反映出集團將宿霧作為製造及物流樞紐的高度信心。



他補充道：「這所中央廚房充分展現我們對宿霧的堅定信心，不論是當地人才、整體實力，亦或其在我們當前與未來發展中的關鍵角色。」



融和社區與永續發展願景



達瑙市中央廚房除了提升集團的營運能力外，更為當地社區帶來共享價值，預計將提供約 500 個職位，其中 60% 以上員工來自達瑙市。當設施全面投入運作後，總就業人數將增至 800 人。



該設施在規劃及營運上全面融入永續發展理念，呼應 Jollibee 集團「Joy for Tomorrow」的發展願景。自投產首日起，達瑙中央廚房即使用 99% 來自地熱能源的可再生電力。設施亦配備屋頂太陽能板、雨水回收系統、節能設備及污水處理系統，支持負責任及具前瞻性的增長。



Tanbuntiong 表示，今次啟用典禮象徵項目持份者攜手邁步的開始。



「達瑙市中央廚房的成功，是達瑙、宿霧以至全國的共同成果。我們正一同建構一個更強大、更具包容性及更永續的未來。」





