「2026瓦港關係的未來與發展暨瓦努阿圖共和國總理訪港記者見面會」在港成功舉行

總理閣下指出，在本次訪港期間，瓦努阿圖政府與香港特別行政區政府及行政長官進行了務實且富有成效的會晤，就雙邊關係等未來發展方向達成高度共識。雙方一致認為，在當前國際格局深度調整、區域合作持續深化的背景下，瓦港關係具備更加廣闊的戰略空間，應進一步提升合作層級、拓展合作維度、完善合作機制，推動雙邊關係從項目導向型合作邁向制度型、結構型與長期型伙伴關係，將建立更加穩定、常態化和機制化的溝通與協作框架，在區域事務、發展議題、國際組織事務、經濟治理、金融監管及制度建設等領域加強協調與對話。

香港2026年1月28日 /美通社/ -- 瓦努阿圖共和國總理喬薩姆•納帕特閣下率高級政府代表團出訪了香港，並召開了2026年瓦港關係的未來與發展暨瓦努阿圖共和國總理訪港記者見面會，並就瓦港關係未來發展發表講話。

雙方將全力推進並建立金融平權和相關牌照的互認準則，逐步建立一個涵蓋傳統金融和新興數字金融的中長期合作框架，並加強區域金融體系內的雙邊協同增效，不斷夯實政治互信與政策協同基礎，通過加強政府間戰略溝通與政策對接，雙方將為企業、金融機構及市場主體開展跨境合作營造更加透明、可預期和可持續的制度環境。

總理閣下表示，香港作為國際金融中心和高度開放的經濟體，在制度治理、金融監管、資本市場建設及國際規則對接方面擁有成熟經驗與全球影響力；瓦努阿圖作為南太平洋地區重要島國國家，具備區位優勢、制度靈活性與區域輻射潛力。雙方優勢互補、發展方向高度契合，有條件構建覆蓋政治互信、經濟合作、金融協同與制度創新的綜合型伙伴關係，共同服務區域穩定與可持續發展。