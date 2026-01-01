國際頂尖眼科盛事 「APAO 2026亞太眼科學會年會」二月在香港舉行

關於「APAO 2026亞太眼科學會年會」

亞太眼科學會 (APAO) 年會為亞太區規模最大、最具權威性的眼科學術會議。本屆年會 (APAO 2026) 將於2月5日至8日在香港舉行，並與第三十七屆香港眼科學術會議同步進行，預計將吸引全球逾萬名眼科醫生、研究人員及護理專家參與。此盛事旨在提供一個頂級國際平台，讓與會者交流專業知識、展示創新技術，並促進協作，共同推動全球在預防失明及恢復視力方面的最新發展。詳情請瀏覽 https://2026.apaophth.org/ 。



