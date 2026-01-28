第五屆中國移動「梧桐盃」數智創新大賽（港澳台及國際賽區）決賽暨頒獎典禮隆重舉行

香港2026年1月28日 /美通社/ -- 把握全球數智浪潮，香港正以AI及數據科技為引擎，全速邁向國際創科重鎮，政府多措並舉深化區域協作，銳意打造新時代數智人才基地，為未來開創無限機遇。響應此宏大目標，中國移動香港有限公司（簡稱：中國移動香港）與中國移動國際有限公司（簡稱：中國移動國際）於1月27日在香港科學園高錕會議中心，隆重舉辦了 第五屆中國移動「梧桐盃」數智創新大賽（港澳台及國際賽區） （下稱「梧桐盃」） 決賽暨頒獎典禮 。本賽區以 「數智無界，創新共融」 為主題，首次將賽區擴展至國際，吸引了來自中國港澳台地區及海外高校的青年學子同場競技交流新思維，這也是賽事舉辦五屆以來中國台灣地區高校首次參賽，標誌著賽事影響力進一步擴大，匯聚多元創新智慧。

中國移動「梧桐盃」數智創新大賽是中國移動主辦的年度標誌性賽事，旨在匯聚海內外高校菁英，共襄數智創新。自2021年創辦至今，大賽累計選拔逾萬名具備扎實實戰能力的數智專才，收穫數千項青年創新成果，其專業性、權威性與廣泛影響力深獲學界讚譽。本屆賽事進一步聯動學界翹楚與產業領軍者，共同發掘與培育行業頂尖人才及前瞻項目，攜手擢英育才，智繪新程。

中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁王大越先生在活動上致辭表示：「作為香港數智化轉型的重要推動者，中國移動香港始終致力於培育創新人才、賦能科創生態。我們長期舉辦不同賽事，積極孵化了眾多落地項目，收穫了業界與學界的廣泛認可。為了引導參賽者走向更深層次的實踐與創造，我們在賽題設計與評價上不斷突破創新。以本屆『梧桐盃』為例，賽題不僅關注方案的創意構思與現場表現，更著重考察團隊將創意轉化為實際產品、實現技術與場景深度融合的落地能力。」展望未來，中國移動香港將繼續穩步推進「梧桐盃」賽事，積極響應國家「AI+」行動與中央國企數智化轉型的號召。王大越先生續道：「我們也期待與更多高校深化合作，將大賽沉澱的實踐經驗與平台資源轉化為可持續、可複用的育人體系，共同拓展產教融合的廣度與深度，為中國移動乃至整個行業持續輸送更多兼具創新視野與實戰能力的卓越數智人才。」