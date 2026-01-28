銀聯攜手 25 個境外電子錢包，支援在中國大陸掃碼微信支付

上海2026年1月28日 /美通社/ -- 泰國遊客Naree造訪上海時，在一間社區咖啡館輕鬆掃碼完成了咖啡支付：她使用的是在泰國日常所用的 K PLUS 電子錢包，而該錢包已綁定其泰國銀聯卡，直接掃描微信支付二維碼即可完成交易。

如今，來自 11 個國家和地區的境外遊客，都能像Naree一樣，在中國大陸享受無縫銜接的行動支付體驗。銀聯國際與微信支付達成合作，目前已支援 25 個銀聯合作境外電子錢包。用戶只需在任一合作電子錢包中綁定本地發行的銀聯卡，或開通銀聯數位卡，即可在中國大陸的餐廳、商鋪、大眾運輸等各類場景，透過掃描微信支付或銀聯二維碼完成支付。支付資金將自動從用戶所在國家/地區的貨幣折算為人民幣，無需額外下載應用程式。