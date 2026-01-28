YY Group從持有人手中回購全部流通認股權證

新加坡2026年1月28日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案及綜合設施管理(IFM)服務提供商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或「本公司」）今天宣佈，已與部分認股權證持有人達成協議，將贖回2025年9月11日完成的註冊直接發行中發行的全部流通認股權證。根據協議，本公司將以每份認股權證行權後可發行A類普通股0.06美元的價格，回購併註銷最多可認購14,285,718股A類普通股的認股權證。此舉將有助於消除潛在的股權稀釋影響，鞏固公司的財務基礎，從而推動長期增長。

YY Group集團首席執行官Mike Fu表示：「感謝我們的認股權證持有人提供了此次回購的機會。他們的決定體現了對YY Group增長策略和長期潛力的滿懷信心。註銷這些認股權證有助於消除潛在的股權稀釋壓力，簡化我們的資本結構。未來，我們將穩步推進各項戰略舉措，實現可持續增長並為股東創造價值。」

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買邀請，亦不得在任何相關要約、邀請或出售行為違法的司法管轄區進行證券銷售。

關於YY Group Holdings Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。