Citrea 推出主網 － 使比特幣可用於借貸、交易和美元結算

由 Founders Fund 支援的比特幣平台 Citrea 推出比特幣安全應用平台，為機構用戶和全球用戶打開了比特幣市場 開曼群島喬治城2026年1月28日 /美通社/ -- 由 Founders Fund 和 Galaxy Ventures 支援的比特幣應用平台 Citrea 宣佈推出其主網，以便能夠在比特幣網絡上直接進行資本市場活動。 Citrea 亦已推出 ctUSD，這是一種由 MoonPay 發行、 M0 提供支援，並以美元計價的穩定幣，旨在符合即將出台的《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(GENIUS) 指引。 Citrea 主網和 ctUSD 共同為比特幣金融活動提供機構級的美元結算和流動性層。

儘管比特幣的市值約為 1.3 兆美元，但鏈上數據顯示，超過 61% 的比特幣 在一年多來都沒有交易，這顯示因缺乏原生應用基礎架構而導致大量資本處於經濟閒置狀態。 Citrea 的開發公司為 Chainway Labs。 Chainway Labs 聯合創始人兼行政總裁 Orkun Kilic 表示：「比特幣是世界上最大的數碼資產，但其在金融市場的作用卻大受限制。隨著對比特幣風險敞口的需求不斷增加，其中大部分活動仍然在鏈下進行，並依賴中介人。 將比特幣的安全金融應用引入鏈上，Citrea 主網使資本能夠直接在比特幣原生市場中部署、管理和結算。 透過 ctUSD 的本地結算為法定貨幣系統搭建橋樑，支援如比特幣抵押貸款和機構信貸等用例。」

Citrea 與領先的 DeFi 參與者，包括 Morpho 和 Edge Capital 旗下的 UltraYield 合作開發其貸款基礎架構。 Citrea 的原生產品將利用 Keyrock 等頂級數碼資產機構的鏈上和鏈下策略，提供安全、透明的 BTC 收益。 Founders Fund 的合夥人 Bridget Harris 表示：「比特幣這資產有史以來一直缺乏一種可擴展的功能。Citrea 正在抓住巨大的市場機遇，幫助比特幣真正實現可編程。 Citrea 透過建立開發人員和用戶為本的產品，利用比特幣的安全特性，從根本上擴大整個比特幣經濟規模。」 Galaxy Ventures 普通合夥人 Will Nuelle 表示：「Citrea 將資本市場、穩定幣流動性和應用基礎架構直接引入比特幣，促使與比特幣進行更深入、更原生的互動。 Citrea 使比特幣成為更活躍的金融資產，從而加強比特幣在全球金融體系中的作用，並擴展機構和用戶在網絡上安全建立應用的方式。」

Citrea 的方法對長期需求、礦工奬勵以及機構如何參與比特幣交易具有重要意義。 Citrea 讓機構得以制訂較鏈下平台更資本高效的策略，同時加強控制，操作起來更加靈活。 隨著區塊補貼逐漸減少，Citrea 確保網絡安全與真實經濟用途兼備。 Citrea 主網和 ctUSD 現已推出。 欲悉詳情，請瀏覽 citrea.xyz 關於 Citrea Citrea 是比特幣應用層，使機構和用戶能夠進入比特幣資本市場。 平台旨在擴大比特幣的金融用途，同時保持網絡安全模型。 Citrea 的投資者包括 Founders Fund、Galaxy、Maven 11、Delphi Digital、Erik Voorhees、Balaji Srinivasan 等。

