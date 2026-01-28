Citrea 推出主網 － 使比特幣可用於借貸、交易和美元結算

由 Founders Fund 支援的比特幣平台 Citrea 推出比特幣安全應用平台，為機構用戶和全球用戶打開了比特幣市場
開曼群島喬治城2026年1月28日 /美通社/ -- 由 Founders Fund 和 Galaxy Ventures 支援的比特幣應用平台 Citrea 宣佈推出其主網，以便能夠在比特幣網絡上直接進行資本市場活動。 Citrea 亦已推出 ctUSD，這是一種由 MoonPay 發行、M0 提供支援，並以美元計價的穩定幣，旨在符合即將出台的《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(GENIUS) 指引。 Citrea 主網和 ctUSD 共同為比特幣金融活動提供機構級的美元結算和流動性層。
儘管比特幣的市值約為 1.3 兆美元，但鏈上數據顯示，超過 61% 的比特幣在一年多來都沒有交易，這顯示因缺乏原生應用基礎架構而導致大量資本處於經濟閒置狀態。
Citrea 的開發公司為 Chainway Labs。 Chainway Labs 聯合創始人兼行政總裁 Orkun Kilic 表示：「比特幣是世界上最大的數碼資產，但其在金融市場的作用卻大受限制。隨著對比特幣風險敞口的需求不斷增加，其中大部分活動仍然在鏈下進行，並依賴中介人。 將比特幣的安全金融應用引入鏈上，Citrea 主網使資本能夠直接在比特幣原生市場中部署、管理和結算。 透過 ctUSD 的本地結算為法定貨幣系統搭建橋樑，支援如比特幣抵押貸款和機構信貸等用例。」
Citrea 與領先的 DeFi 參與者，包括 Morpho 和Edge Capital 旗下的 UltraYield 合作開發其貸款基礎架構。 Citrea 的原生產品將利用 Keyrock 等頂級數碼資產機構的鏈上和鏈下策略，提供安全、透明的 BTC 收益。
Founders Fund 的合夥人 Bridget Harris 表示：「比特幣這資產有史以來一直缺乏一種可擴展的功能。Citrea 正在抓住巨大的市場機遇，幫助比特幣真正實現可編程。 Citrea 透過建立開發人員和用戶為本的產品，利用比特幣的安全特性，從根本上擴大整個比特幣經濟規模。」
Galaxy Ventures 普通合夥人 Will Nuelle 表示：「Citrea 將資本市場、穩定幣流動性和應用基礎架構直接引入比特幣，促使與比特幣進行更深入、更原生的互動。 Citrea 使比特幣成為更活躍的金融資產，從而加強比特幣在全球金融體系中的作用，並擴展機構和用戶在網絡上安全建立應用的方式。」
Citrea 的方法對長期需求、礦工奬勵以及機構如何參與比特幣交易具有重要意義。 Citrea 讓機構得以制訂較鏈下平台更資本高效的策略，同時加強控制，操作起來更加靈活。 隨著區塊補貼逐漸減少，Citrea 確保網絡安全與真實經濟用途兼備。
Citrea 主網和 ctUSD 現已推出。 欲悉詳情，請瀏覽 citrea.xyz
關於 Citrea
Citrea 是比特幣應用層，使機構和用戶能夠進入比特幣資本市場。 平台旨在擴大比特幣的金融用途，同時保持網絡安全模型。 Citrea 的投資者包括 Founders Fund、Galaxy、Maven 11、Delphi Digital、Erik Voorhees、Balaji Srinivasan 等。
