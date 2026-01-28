第五屆「未來礦產論壇」圓滿舉行，吸引逾2.15萬人出席，合作協議總值266億美元

沙特阿拉伯利雅得2026年1月29日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯工業及礦產資源部宣佈，第五屆「未來礦產論壇」 (Future Minerals Forum，簡稱 FMF) 已圓滿結束，今屆論壇錄得破紀錄的21,500名參與者，當中包括來自全球的投資界領袖、主要礦業企業高層、專家及技術專才。

論壇於2026年1月13日至15日在利雅得的 King Abdulaziz 國際會議中心舉行，期間共簽署132項協議及合作備忘錄，涉及總金額達266億美元。 有關協議涵蓋多個關鍵範疇，包括勘探及採礦、融資、研發、創新、可持續發展、具增值元素的供應鏈，以及採礦產業。