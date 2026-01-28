杜拜宣佈中東、非洲及南亞地區歷來規模最大、由需求主導的金融中心擴展計劃----總樓面面積達 1,770 萬平方呎

阿聯酋杜拜2026年1月29日 /美通社/ -- 阿聯酋副總統兼總理，杜拜酋長 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下今日正式啟動 Dubai International Financial Centre (DIFC) 的擴展計劃，進一步鞏固其作為中東、非洲及南亞 (MEASA) 領先全球金融中心的地位，同時亦加強杜拜的吸引力，成為營商及生活的首選目的地。

DIFC Zabeel District 為區內歷來規模最大、由需求主導的金融中心擴展項目，涵蓋龐大的 710 萬平方呎用地，總樓面面積達 1,770 萬平方呎。 估計項目的總發展價值超過 1,000 億迪拉姆 (AED) (272 億美元)。

是次擴展將大幅擴大杜拜金融中心的規模，預計可容納超過 42,000 間公司及逾 125,000 名員工，進一步鞏固杜拜在全球金融生態系統的前沿領先地位。