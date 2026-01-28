技嘉深化與 AMD 合作 加速地端 AI 應用落地

台北2026年1月29日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）深化與 AMD 的策略夥伴關係，聚焦三大關鍵產品線，涵蓋 AI 電競筆電、X870E X3D 系列主機板與高更新率 OLED 電競螢幕，加速地端 AI 體驗落地。本次合作以 AMD 平台為核心，結合技嘉的獨家技術，為玩家與創作者帶來更好的效能、及流暢的遊戲表現，同時強化裝機使用時的穩定性與一致性。

在 AI 電競筆電方面，AORUS MASTER 16 搭載於 CES 2026 發表的 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 3D V-Cache™ 技術，透過進階的快取架構，讓快節奏的遊戲幀率表現更穩定，同時加速創作者在高負載情境下的工作效率。GIGABYTE AERO X16（Copilot+ PC）則採用 AMD Ryzen™ AI 400 系列處理器，內建 NPU 讓部分 AI 工作在本機端較有效率地運行，帶來更即時、貼近日常的 AI 使用體驗。為了讓 AMD 處理器的效能在長時間使用中可以穩定發揮，技嘉在 AORUS MASTER 16 上導入 WINDFORCE Infinity EX 散熱技術（最高達 230瓦的散熱功耗設計），並搭配技嘉獨家的 AI 智慧助理 GiMATE ，將電源、效能與 AI 功能整合為更清楚且符合工作流程的操作介面，讓使用者減少手動調整，享受強勁且穩定的效能輸出。