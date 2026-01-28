APR旗下MEDICUBE AGE-R美容儀全球銷量突破600萬台

進一步鞏固家用美容科技市場地位 首爾2026年1月29日 /美通社/ -- 全球美容科技公司APR Co., Ltd.公布，旗下美容儀品牌MEDICUBE AGE-R全球累計銷量已突破600萬台，顯示該公司於全球家用美容科技市場的規模與競爭力持續提升。 截至2026年1月，MEDICUBE AGE-R美容儀全球累計銷量已突破600萬台。繼去年下半年突破500萬台後，銷售表現持續向上，反映品牌已由高速增長階段，逐步發展為具全球穩定需求及回購基礎的成熟市場品牌。 MEDICUBE AGE-R透過擴展產品組合拓展市場，以回應不同消費者的個人化護膚需求。品牌以旗艦產品「Booster Pro」為核心，持續擴展產品線，先後推出「Ultra Tune 40.68」及「Booster Pro Mini」等型號，展現產品於日常家居護膚中的實用性與普及性。相關美容儀可配合MEDICUBE護膚產品使用，讓消費者根據個人膚質及需要，將儀器護理融入每日家居護膚程序。

APR表示，此里程碑的達成主要受惠於國際市場同步增長及產品線不斷拓展。 MEDICUBE AGE-R美容儀於美國、日本等主要市場銷售表現理想，並正加快至大中華區、東南亞等高增長區域。目前，超過六成的美容儀累計銷量來自韓國以外市場 ，反映品牌的全球滲透率持續提升。 作為MEDICUBE AGE-R系列主打產品的「Booster Pro」自推出以來銷量保持穩定增長。2025年10月，APR以官方贊助商參與於韓國慶州舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議，「Booster Pro」獲選為贈予與會國家元首配偶的禮品，進一步提升品牌的國際知名度及產品知名度。

此外，APR自2025年7月起於韓國市場推出多款兼容配件的美容儀，包括「Booster Vibration Cleanser」及「Booster V Roller」。這些產品以可替換設計提升核心儀器的使用彈性與日常便利性。，並計劃分階段推廣至全球市場。整體產品系列以模組化家居護膚系統為方向，消費者可透過單一核心儀器為基礎，按個人需求靈活訂製護膚流程。 APR Co., Ltd.行政總裁金秉勳(Byung-hoon Kim)表示：「累計銷量突破600萬台， 是 反映消費者對MEDICUBE AGE-R品牌的長期信任。本公司將持續加強技術研發，及產品組合競爭力，以進一步鞏固於全球家用美容儀市場的領導地位。」

關於APR Co., Ltd. APR Co., Ltd.成立於2014年，為一家致力將先進美容科技融入日常護膚程序的全球美容企業。APR高度重視產品功效與易用性，專注開發融合和結合護膚專業知識與先進美容科技的產品。 公司旗下擁有多元化美容品牌組合，包括MEDICUBE（護膚）、MEDICUBE AGE-R（家用美容儀）及Aprilskin（護膚），以回應全球市場多樣化的消費需求。透過持續創新及以消費者需求為導向的研發策略，APR已於快速增長的全球K-beauty市場建立一定影響力。 近年來，APR錄得連年營業額增長，銷售額主要來自海外市場 ，反映其全球佈局持續擴大。公司於2024年在韓國交易所(KOSPI)上市，截至2026年1月，市值已突破10萬億韓元，反映其作為全球美容企業的規模與競爭力。

關於MEDICUBE AGE-R MEDICUBE AGE-R為APR旗下家用美容儀品牌，主力將專業級護膚技術轉化為居家美容方案，協助消費者以更便捷方式實現高效日常護膚。 MEDICUBE AGE-R自2021年推出以來迅速增長。累計銷量由上市初期約5萬台, 截至2026年1月增至超過600萬台，五年間實現逾百倍增長。 透過持續研發，MEDICUBE AGE-R致力提供適合日常家用的專業級護膚方案。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aprmedicube-age-r600-302673346.html SOURCE APR Corp.