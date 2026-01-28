日本環球影城將為粉絲打造沉浸式寶可夢體驗

日本大阪2026年1月27日 /美通社/ -- 1月27日，由USJ LLC運營的日本環球影城與寶可夢公司宣布，雙方計劃推出更具創新性、沉浸感且世界一流的寶可夢體驗。該項目是日本環球影城持續提升園區內容、引進以粉絲為先、能吸引游客到訪的經典角色計劃的一部分。 圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108172/202601212812/_prw_PI3fl_SEE5eL7J.jpg 日本環球影城將基於其以往的成功經驗，首次以嶄新且多元化的方式生動呈現寶可夢世界。在日本首發後，Universal Destinations & Experiences將在其全球布局范圍內推出獨特的寶可夢體驗。該項目的更多詳情將於日後公布。

Universal Destinations & Experiences董事長兼首席執行官 Mark Woodbury 表示：「與富有想象力和創造力的故事講述者合作，激發了我們創造和提供超越游客期待、令人驚歎的景點與體驗的能力。寶可夢公司是全球最受喜愛的互動娛樂品牌之一，通過我們持續的合作關系，未來我們將繼續以新穎創新的方式，生動呈現這個充滿活力的世界。」 USJ LLC 執行副總裁兼總經理村山 卓稱：「自2021年10月起，日本環球影城已為來自全球的游客帶來寶可夢主題游行及演出等體驗。如今，一個宏偉的全新全球項目即將在日本環球影城啟動，我們將與誕生於日本、享譽全球的寶可夢品牌攜手，共同打造前所未有的創新體驗。我們很自豪能從日本開啟這一旅程，為游客帶來充滿驚喜與興奮、遠超期待的非凡時刻。我們相信，該全球項目將超越傳統娛樂，為社會創造深遠價值，深刻詮釋『 NO LIMIT!』的精神內核。」

寶可夢公司總裁兼首席執行官石原恆和表示：「自2021年宣布建立長期合作以來，我們與日本環球影城攜手打造了『 NO LIMIT!』游行和萬聖節演出等原汁原味的寶可夢體驗。值此寶可夢迎來30周年之際，我們非常激動能在這個重要裡程碑時刻啟動這一新項目。我們的使命是通過寶可夢豐富現實與虛擬世界，而通過這個項目，我們旨在創造令全球粉絲驚喜與愉悅的主題公園娛樂體驗。」 關於 Universal Destinations & Experiences

Universal Destinations & Experiences是Comcast NBCUniversal旗下業務，致力於為全球游客提供最具創新性、沉浸感與人氣的娛樂體驗。其業務組合包括：擁有兼具震撼力與前沿科技的業界頂尖主題公園；卓越的酒店及度假村；獨特的商品、游戲以及虛擬與現場娛樂體驗。依托其來自Universal Pictures、Illumination、DreamWorks Animation 等品牌的豐富故事與IP資源，它將帶領游客步入超乎想象的奇幻之境，為各年齡段游客創造難忘且充滿情感共鳴的美好時刻。更多詳情請訪問：https://corporate.universaldestinationsandexperiences.com/

關於日本環球影城

日本環球影城為Comcast NBCUniversal全資所有，已成功確立其作為重要娛樂休閒地標的地位，吸引著來自日本各地及海外的眾多游客。園區提供世界頂級的娛樂體驗，不僅基於好萊塢大片打造身臨其境的游樂設施和演出，更融合日本動漫等熱門娛樂品牌及各種季節性活動，以全球最高品質的娛樂內容款待每一位游客。通過唯有在日本環球影城才能實現的「超情感」與「超刺激」體驗，所有入園游客都有機會在這個「超活力區域」突破自我，煥發「超能量」。

日本環球影城自2001年開園以來持續發展與革新。近期，隨著一系列世界級娛樂體驗的推出，其發展步伐進一步加快，包括Wizarding World of Harry Potter、翱翔於整個Jurassic Park area的Flying Dinosaur、Minion Park，以及游客可盡情體驗Minions瘋狂趣事的Hacha Mecha Ride，還有基於全球知名任天堂角色及其世界打造的沉浸式園區——超級任天堂世界(TM)，讓游客在此釋放游玩熱情。 關於寶可夢公司

寶可夢公司是為管理寶可夢品牌而設立的企業。目前，該公司業務涵蓋寶可夢起源的電子游戲開發與制作，集換式卡牌游戲、動畫劇集與電影、周邊商品、聯動推廣活動、主題活動，以及負責運營寶可夢直營門店的寶可夢中心公司。

