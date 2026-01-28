封關賦能啟新程 美蘭空港引領海南自貿港航空經濟高質量發展

中國海南2026年1月29日 /美通社/ -- 2025年12月18日，海南自貿港全島封關運作正式啟動，這一歷史性節點為海南對外開放注入強勁動能，也為作為自貿港核心航空樞紐的海南美蘭國際空港股份有限公司（以下簡稱美蘭空港，00357.HK）帶來重大發展契機。依托股權整合的戰略支撐、航線網絡的全球拓展、運營服務的持續升級，美蘭空港在政策紅利與市場需求的雙重驅動下，交出了亮眼的運營答卷，其與海南機場（600515.SH）的協同發展格局，更彰顯了海南自貿港航空經濟的堅實底氣與增長潛力。

股權整合落子關鍵，協同效應逐步顯現 2025年12月24日，海南機場發布公告稱，已完成收購美蘭空港50.19%的內資股股權。此次交易並非單純的資本整合，而是海南航空資源「全省一盤棋」戰略的核心落地。在此之前，美蘭空港已展現強勁運營實力，2025年累計完成運輸起降架次18.43萬架次、旅客吞吐量2685.11萬人次，特別是貨郵吞吐量與國際及地區旅客吞吐量，分別達21.58萬噸、153.1萬人次，雙雙刷新歷史紀錄。 股權整合後，海南機場實現對海口美蘭、三亞鳳凰、瓊海博鰲三大國際機場的統一運營管理，形成年旅客吞吐量超5000萬人次的大型機場運營集團。這種統籌優勢已初步釋放，疊加封關後通關便利化政策落地，美蘭機場客流增長態勢顯著。行業分析指出，此次整合讓美蘭空港從單一政策紅利驅動，升級為「政策+集團」雙引擎驅動模式，為其向綜合服務商轉型築牢基礎。

航線網絡雙向擴容，客貨運營量質齊升 作為海南自貿港對外開放的「空中門戶」，美蘭空港持續優化航線布局，截至2025年底，美蘭空港運營國際及地區客運航線47條，覆蓋28個境外城市，通達港澳地區、東南亞、東北亞、歐洲、澳新等多個區域，進一步夯實面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐功能。 航線拓展持續發力，2026年春運將於2月2日開啟，目前機場旅客出行高峰已悄然而至，進入1月以來，美蘭機場單日客流量已有10天突破9萬人次。2026年1月20日，九元航空執飛的海口至泰國曼谷（廊曼）直飛航線正式開通，使兩地往返航線每周加密至16班，為春節出行高峰提供更多選擇。

封關政策落地後，美蘭空港通關效率持續提升，通過優化貨物全流程監管流程，實現紙質單據電子化，「一線放開、二線管住」的監管模式高效運轉，為跨境物流企業提供了便利。與此同時，國際中轉服務持續升級，國際轉國際通程中轉時間壓縮至60分鍾，中轉區改造後旅客步行距離縮短近50%，邊檢查驗等候區擴容超50%，高峰期旅客保障能力提升至200人/小時，2025年國際及地區中轉旅客達55萬人次，同比增長超40%。 商業服務迭代升級，消費與服務雙優賦能

美蘭空港加速從交通樞紐向消費目的地轉型，2025年1月，美蘭機場與新加坡樟宜機場合資成立的中新（海南）空港商業管理有限公司正式運營，引入國際頂尖商業運營理念，推動航站樓商業生態煥新。目前，美蘭機場航站樓商業面積達3.7萬平方米，免稅店總面積超1.8萬平方米，涵蓋600多個國際知名品牌，業態覆蓋高端美妝、黃金珠寶、特色餐飲等，滿足旅客多元化消費需求。 2025年，美蘭機場新增開業店鋪48家，引入10家自貿港首店，並聯動多方推出多重消費利好，激活離島免稅消費潛力。封關首月免稅市場表現亮眼，據海口海關統計，2025年12月18日至2026年1月17日，監管離島免稅購物金額48.6億元，同比增長46.8%；購物人數74.5萬人次，同比增長30.2%，美蘭空港作為離島免稅核心消費場景的價值持續凸顯。

服務品質同步升級，2025年10月發布「美好蘭途」服務品牌，推出多項便民舉措，為中轉旅客提供免費餐飲、住宿等服務，全年惠及旅客超10萬人次。憑借優質服務，美蘭機場連續八年榮獲「SKYTRAX五星機場」稱號，成為行業服務標桿。 封關新局啟幕，長期成長邏輯穩固 站在海南自貿港封關運作的新起點，美蘭空港的發展路徑清晰明確。短期來看，第七航權開放、86國免簽、「雙15%」所得稅優惠、離島免稅新政等政策紅利集中釋放，將持續拉動客貨流與消費增長；中期來看，美蘭機場二期擴建工程為後續運力提升提供堅實保障，三期擴建規劃提上日程，基建布局持續完善；長期來看，隨著海南自貿港臨空產業、跨境金融等領域深化發展，美蘭空港將逐步形成「航空+商業+臨空產業」的協同生態，實現從政策驅動向內生增長的轉型。

從股權整合到航線拓展，從商業升級到服務優化，美蘭空港以實打實的運營數據，展現了海南自貿港航空經濟的發展韌性。作為區域航空樞紐，美蘭空港的成長不僅是自身運營能力的提升，更是海南自貿港對外開放成果的生動縮影，其與海南機場的協同發展，將持續為自貿港建設注入強勁航空動能，為投資者、旅客及區域經濟發展帶來更多確定性價值。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302673325.html SOURCE 海南美蘭國際空港股份有限公司