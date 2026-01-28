布魯可攜多款產品亮相2026年紐倫堡國際玩具展

上海2026年1月29日 /美通社/ -- 1月27日至31日，拼裝人偶品牌布魯可亮相2026年紐倫堡國際玩具展（Spielwarenmesse 2026），向全球玩家展示其日益豐富的產品生態體系。在這場世界領先的國際玩具盛會上，布魯可重點展示了其為不同年齡和興趣的玩家提供多樣化、趣味十足產品的承諾。

展會上，布魯可呈現了其兩大核心品類 -- 布魯可拼裝模型與布魯可車玩，涵蓋超過10條主要產品線的240餘款產品，包括HERO5、HERO10、Champion、Legend、TERRAVENTURE及DaaLaMode等系列。

布魯可還推出了基於《變形金剛》、《新世紀福音戰士》、《侏羅紀世界》、《小黃人》等全球知名IP的產品。在面向6至16歲消費者的產品中，HERO5和HERO10系列是主要亮點，其中包括「布魯可變形金剛星辰版第六彈：戰爭巨械」與「布魯可變形金剛群星版第九彈：至暗時刻」。此外，「布魯可聖鬥士星矢群星版第4彈：黃金十二宮」２中的三位角色 -- 處女座沙加、雙子座撒加與雙魚座阿布羅狄，也在本次展會上全球首發亮相。