商業動向
出版：2026-Jan-28 23:37
更新：2026-Jan-28 23:37
PR Newswire

LEPAS L4啟運南非，LEPAS加速全球市場布局

太倉2026年1月28日 /美通社/ -- 1月26日，全新新能源品牌LEPAS在太倉港碼頭完成出口發運作業，首批逾500台LEPAS L4車型正式裝船啟運，發往南非德班港。

南非是非洲整車市場的關鍵樞紐之一，同時也是全球主要右舵市場之一，其完善的港口和物流網絡，使其成為海外品牌拓展非洲的重要門戶。本次發運的LEPAS L4，基於奇瑞集團的全新LEX智能化平台打造，車身尺寸為4400×1820×1635mm，軸距為2700mm。從消費端來看，LEPAS L4契合全球汽車市場在新能源的轉型趨勢下，消費者對高品質新能源汽車的潛在需求；從品牌端來看，本次也標志著產品已具備在復雜路況下，為不同駕駛習慣的用戶帶來優雅駕控體驗的能力。通過真實市場的導入與用戶反饋，LEPAS將逐步完善產品與服務體系，為後續市場拓展與品牌進步積累經驗。

此次首批車輛抵達德班港後，LEPAS將以此為戰略基點，充分利用南非的整車流通體系、港口和物流網絡進行市場拓展。並在保持自身優勢的基礎上，踐行集團「In Somewhere，For Somewhere，Be Somewhere」戰略，持續深耕本地化運營與產品創新，打造非洲消費者需要的更智能與優雅的新能源出行選擇。

南非只是LEPAS向全球市場拓展的一個起點，LEPAS將持續在全球不同大洲的不同國家引入產品、網絡、品牌、售後等系列運營體系，將優雅生活方式的品牌理念、配套的基礎設施、前沿的新能源技術以及新能源汽車產業關聯的就業機會帶到全球，成為全球新能源出行生態中的長期參與者。

