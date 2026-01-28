全新沉浸式3D偶像遊戲《V Project》首度公開，愛都於此觸及

在首支宣傳影片中，《V Project》憑藉全3D製作與高水準的美術表現，奠定了本作的高品質基調。遊戲採用「3D渲染2D Plus（三渲二Plus）」技術，在保留二次元角色獨特魅力的同時，藉由寫實場景融合與豐富光影變化，大幅提升畫面質感。角色服裝細節更是展露無遺：實機影片中的舞台演出服，巧妙融合了角色個性與潮流感。從材質紋理、剪裁動態到配飾光澤，皆在「三渲二Plus」工藝下細膩重現，進一步提升了角色的真實感與現代感。而基於3D技術實現的多視角鏡頭調度，也為後續的沉浸式體驗創造更多可能性。

結合現代都市背景，《V Project》首波公開的三位角色（李赫Lee、沈尼爾Near、周拾樂OCT）皆以「練習生」身分登場。三人清爽、充滿元氣的外型氣質，與PV主題「一日環遊世界」共同傳遞出療癒、零負擔的美好概念。實機影片中近一分鐘的歌舞展示，進一步凸顯了三人「練習生」的身分。從練習室到舞台的場景轉換，或許預示著《V Project》將致力於打造屬於偶像們的青春成長群像，也為長線敘事中更多團體與角色的登場，預留了無限想像空間。

《V Project》的核心概念「Touch」，作為建立「共感」連結的關鍵設定，將成為玩家與偶像間深度互動的重要媒介。在宣傳影片的鏡頭語言中，此概念透過不同視角具體呈現：鏡頭時而以第一人稱視角見證生活日常，時而以「上帝視角」俯瞰角色互動，時而又貼近角色身側，成為並肩同行的夥伴……遊戲內容同樣提供多元視角體驗，玩家能以第一人稱視角深入了解角色內心獨白、以上帝視角推進主線命運篇章、以粉絲視角欣賞高規格的3D舞台與MV，或以碎片化敘事發掘完整劇情。