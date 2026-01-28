2026年Mitrade市場展望：黃金價格波動成焦點，契合亞洲差價合約交易情緒

台北2026年1月29日 /美通社/ -- 在宏觀經濟不確定性、貨幣政策轉變和地緣政治風險的重壓下，金融市場步入2026年，現貨黃金再度成為亞洲各地差價合約(CFD)交易者的關注焦點。對許多人而言，農曆新年是重新調整交易策略的時機，而長久以來被視為財富與穩定象徵的黃金，仍是這一規劃的核心。

Mitrade Group副總裁Kevin Lai表示：「亞洲交易者對突破勢頭和短期價格波動高度敏感，尤其是在現貨黃金差價合約交易中。在快速變化的市場中，XAUUSD仍是應對宏觀變化的首選工具。Mitrade重視交易者教育，提供實時洞見、移動優先的訪問方式和具成本效益的執行服務，幫助用戶更智慧地應對避險需求激增或與通脹相關的新聞頭條。」

亞洲在線投資詐騙案件有所增加，Infosecurity Magazine報道稱，針對零售用戶的欺詐交易平台激增。作為一家持有多國牌照的全球差價合約平台，Mitrade通過50多項榮譽獎項彰顯其對可靠性和交易者保護的承諾，包括「全球最佳差價合約經紀商」(Best CFD Broker Global)和「亞洲最快出金經紀商」(Fastest Withdrawal Broker Asia)。此外，公司還自願為客戶提供資金保險，在經紀商破產等極不可能發生的情況下，累計最高賠付額可達100萬美元。