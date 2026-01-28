OSL集團宣布2億美元股權融資 深化穩定幣支付布局捕捉全球增長機遇

2025年，OSL集團成功完成了戰略與品牌升級，在打造合規穩定幣交易與支付生態的方向上全面發力，完成了對包括全球領先的Web3支付服務供應商Banxa在內的多項收購，推出了服務實體經濟、滿足企業與機構客戶需求的B2B支付業務OSL BizPay，並且發布了作爲公司全球支付基礎設施建設基石的合規美元穩定幣USDGO。

根據計劃，有關集資款項將用於公司的戰略收購、拓展支付與穩定幣的全球業務、產品和技術基礎設施開發，以及日常營運等方面。

OSL集團首席財務官Ivan Wong表示：

「OSL集團在穩定幣交易與支付賽道的戰略佈局得到了市場充分認可和廣泛支持。此次融資將讓公司有機會引入更多志同道合的戰略及長線投資者，不僅可以通過籌措資金適時捕捉全球範圍內優質持牌的交易與支付企業，亦能夠擴大股東基礎和資本規模，爲公司推進以合規爲本的全球化戰略奠定紮實的先行者優勢。」

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是亞洲領先的穩定幣交易及支付平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。