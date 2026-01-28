默克與鎂睿化學簽署諒解備忘錄 推進自動化化學與技術創新

本次戰略合作搭建起自動化實驗與先進化學工作流程整合框架，加速生命科學與電子領域的科研與發現進程

新加坡和上海2026年1月29日 /美通社/ -- 全球領先的科技公司默克（Merck）與總部位於新加坡、率先佈局AI驅動自動化化學合成技術的創新企業鎂睿化學（ChemLex）今日共同宣佈，雙方已簽署諒解備忘錄，探索在不斷演進的研發範式中的戰略合作。

該備忘錄彰顯出雙方的共同願景：結合默克深厚的科學積澱與技術轉化實力，以及鎂睿化學的自動化化學平台與數據生成能力，攜手推動生命科學和電子領域的技術突破。雙方旨在通過合作，提升默克各業務板塊從早期發現到開發全流程中化學研究的速度、效率與可重複性。