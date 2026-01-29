真 1000Hz 強效旗艦！PHILIPS EVNIA 推出全球首款 1000Hz 雙模電競顯示器 27M2N5500XD

新加坡2026年1月29日 /美通社/ -- 在快速演進的電競硬體市場中，更新率向來是決定遊戲體驗優劣的關鍵因素。PHILIPS EVNIA 突破性的 1000Hz 超高更新率雙模電競顯示器 27M2N5500XD 今日正式發布，以核心「1000Hz 雙模」技術，為所有玩家帶來毫秒定勝負的流暢體驗。

革命性雙模技術，效能不打折扣

作為全球首款搭載真 1000Hz 面板的雙模電競顯示器，27M2N5500XD 能有效消除《CS:GO》《特戰英豪（Valorant）》等快節奏 FPS 競技遊戲中的動態模糊與畫面撕裂卡頓問題，讓移動目標與子彈彈道清晰可見。透過快速存取捷徑，玩家可輕鬆切換 HD@1000Hz（超流暢競技模式）與 QHD@540Hz（超頻加持，2K 高解析平衡模式），無需在速度與視覺細節之間做取捨。