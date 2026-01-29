全球首款！突破性能極限！PHILIPS EVNIA 1000Hz 雙模式 電競顯示器 27M2N5500XD 全球亮相

香港2026年1月29日 /美通社/ -- 在瞬息萬變的電競硬件市場，刷新率向來是決定遊戲體驗優劣的關鍵因素。PHILIPS EVNIA 突破性推出全球首款 1000Hz 超高刷新率雙模式電競顯示器 27M2N5500XD，今日正式登場！憑藉核心「1000Hz 雙模式」技術，為所有玩家帶來毫秒致勝的流暢體驗。 革命性雙模式，性能無可妥協

作為全球首款搭載真 1000Hz 面板的雙模式顯示器，27M2N5500XD 能徹底消除《CS:GO》《特戰英豪》（Valorant）等快節奏 FPS 遊戲中的動態模糊與畫面撕裂問題，讓移動目標與子彈軌跡清晰可見。透過快捷鍵即可輕鬆切換「HD@1000Hz 極致流暢競技模式」與「QHD@540Hz 超頻模式（2K 高解析平衡體驗）」, 遊戲準星更容易瞄準目標, 速度與畫面細節兩者兼得，無需取捨。

極速反應，畫質驚艷

配備業界領先的高速 IPS 面板，擁有 2000:1 超高對比度及 0.3ms 智慧 MBR 回應時間，呈現銳利無延遲的視覺效果。搭載 AI 增強技術，有效抑制動態拖影，確保每一次技能釋放與快速移動都清晰銳利。「高解析 + 高刷新率 + 高畫質」的「三高」優勢，完美契合 FPS 遊戲愛好者需求。 旗艦級連接，色彩精準

配備 DP2.1 介面（80Gbps 無損傳輸）與 HDMI2.1 介面（48Gbps 高速傳輸），暢通連接主機與電腦，全力釋放硬體性能。覆蓋 100% sRGB、96% DCI-P3 及 94% Adobe RGB 色域，支援 10.7 億種色彩，Delta E < 1 的專業色準表現，真實還原遊戲場景色彩。通過 VESA DisplayHDR 400 認證，峰值亮度達 500nit，強化畫面對比與層次感，帶來沉浸式遊戲體驗。

具備人體工學 電競螢幕 底座設計

配備高度 升降，90 度垂直旋轉功能底座設計，可以調整至最佳螢幕使用高度與角度，放鬆電競賽時的肌肉緊繃，專注於電競競賽，創造最佳使用電競螢幕環境。 AI 智能加持，護眼兼實用

旗艦級 27M2N5500XD 整合「AI 電競 + 健康」雙重設計： 硬體 + 軟體雙重低藍光技術，長時間戰鬥也能呵護雙眼

智慧 MBR + Adaptive-Sync 技術，杜絕畫面撕裂與卡頓

AI 增強 Stark Shadow Boost 功能，揭露陰影中隱藏的敵方與細節

智慧準星，無論背景環境如何，始終清晰可見

智慧狙擊模式，強化關鍵射擊的精確度

關於 Philips Evnia

Evnia 以包容性設計、智能功能與頂級性能，重新定義電競顯示器。其命名源自希臘語「智慧思維」，秉持讓每位玩家都能感受到被重視、獲得支援與啟發的核心宗旨。

邁向電競未來，就從 Philips Evnia 開始。 如欲了解更多有關飛利浦 Evnia產品，請瀏覽以下網址 ： https://www.philips.com.hk/c-e/so/monitors/console-gaming Philips Evnia 27M2N5500XD 香港 網站 - 產品詳情 :

https://www.philips.com.hk/c-p/27M2N5500XD_93/fast-ips-gaming-monitor-dual-resolution-gaming-monitor 請 透過以下連結下載最新產品的相關圖片:

Philips Evnia 27M2N5500XD: 下載連結