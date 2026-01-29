第三屆全球勞動市場會議圓滿落幕 達成 90 項惠及逾 600 萬人的協議

沙特阿拉伯利雅德2026年1月29日 /美通社/ -- 在兩聖地監護人 Salman bin Abdulaziz Al Saud 國王贊助下，2026 年全球勞動市場會議今日於利雅德的國王阿卜杜勒阿齊茲國際會議中心 (King Abdul Aziz International Conference Center) 圓滿落幕。 是次盛會的國際參與層級甚高，逾萬名與會者濟濟一堂，其中包括 40 名勞工部長，以及逾 200 名來自百多個國家的演講者及專家。 第三屆全球勞動市場會議以「共建未來」(Future in Progress) 為主題，由人力資源與社會發展部 (HRSD) 主辦，會上共見證政府機構與私營部門簽署 90 項策略協議及諒解備忘錄 (MOU)。 這些舉措旨在支持勞動市場，預計沙特阿拉伯境內外超過 600 萬人將可受惠。

相關協議及諒解備忘錄聚焦四大關鍵領域：提升技能與領導才能、推動數碼轉型與應用人工智能 (AI)、擴展靈活及自由工作就業機會，以及加強行業專屬合作夥伴關係，使培訓迎合勞動市場需求，並推動經濟可持續增長。 人力資源與社會發展部勞動事務副部長 Abdullah bin Nasser Abuthnein 博士閣下致閉幕辭，為期兩日的 2026 年全球勞動市場會議就此圓滿結束。各方在會上深入探討，發掘應對勞動市場當下及未來挑戰的務實方案。 他強調，全球勞動市場會議旨在建構全年持續的協作平台，合作夥伴關係及知識交流將超越會期，繼續加深。 會議討論乃持續進行的互動循環，透過不斷的合作推動。

在會議的研究與分析議程框架下，與世界銀行攜手發佈了兩份報告：其一為聯同人力資源與社會發展部編撰的《就業良策：匯聚驗證成果與前瞻方案的就業指南》(What Works for Work: A Guidebook to Proven and Promising Employment Solutions)，協助決策者在經濟科技風雲變幻之際，規劃成效卓著的勞動市場方案。其二為《十載躍進》(A Decade of Progress)，全面梳理沙特阿拉伯勞動市場過去十年的變革，列載在《2030 願景》及《勞動市場策略》引領下的重大成就，以及提升效率和共融文化的結構性改革歷程。 盛會啟幕，首場高層部長圓桌會議隆重舉行， 由人力資源與社會發展部部長 Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi 工程師閣下主持，40 位勞工部長與國際勞工組織 (ILO) 總幹事共聚一堂。 與會部長達成共識，確立六項關鍵措施，共同規劃未來工作藍圖。

會議亦慶祝勞動市場學院 (Labor Market Academy) 首屆學員畢業，該屆學員包括來自 34 個國家的 36 名畢業生，並啟動了第二屆學員計劃，參與者來自 31 個國家，包括 19 個首次參與的國家及 12 個從 2025 屆回歸的國家。 第三屆會議大獲成功，彰顯沙特阿拉伯正憑著積極創新、夥伴合作及勞動賦能，於全球塑造未來工作模式的影響力與日俱增。 是次盛會亦開創嶄新篇章，未來將聚焦政策發展，迎接勞動市場的深刻變革。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--90--600--302673912.html SOURCE Global Labor Market Conference