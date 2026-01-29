歌禮宣佈同類首創每日一次口服FASN抑制劑地尼法司他（ASC40）治療痤瘡的III期開放標籤研究取得積極頂線結果

- 每日一次口服脂肪酸合成酶（FASN）抑制劑地尼法司他（ASC40）在一項III期開放標籤研究中顯示出良好的安全性和耐受性

- 地尼法司他（ASC40）在公司既往公佈的安慰劑對照的III期試驗中表現出的卓越療效，結合在兩項III期試驗中表現出的良好的安全性特徵，使其有望實現痤瘡治療領域的重大突破

- 地尼法司他（ASC40）治療痤瘡的新藥上市申請已於近期獲中國國家藥品監督管理局受理

香港2026年1月29日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，「歌禮」）今日宣佈，同類首創（first-in-class）、每日一次口服小分子脂肪酸合成酶（FASN）抑制劑地尼法司他（ASC40）在中重度尋常性痤瘡患者中的III期開放標籤研究（NCT06248008）取得積極頂線結果。