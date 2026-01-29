年度寵物盛事「香港寵物節2026」今日開幕 近千展位匯聚

古埃及及螳螂主題展區打造人寵嘉年華 香港2026年1月29日 /美通社/ -- 由展覽集團主辦、全港最大型公眾寵物展覽「香港寵物節2026」（「博覽」）今日起至2月1日（星期四至日）假香港會議展覽中心盛大舉行。博覽今年設有近1,000個展位，匯聚全港最多世界知名寵物食品及用品品牌，被譽為「寵物界工展會」。參觀人士可一站式選購各類寵物糧食、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等，滿足不同愛寵的需要。現場設有多個主題展區及豐富活動，讓所有寵物愛好者攜同主子入場，一同體驗年度寵物盛事的熱鬧氣氛。

展覽集團主席王學譜表示：「全球寵物行業持續增長，2026 年全球寵物食品市場規模預計將達 1,344.6 億美元。香港方面，目前有超過 24 萬住戶飼養寵物，總數超過 40 萬，帶動龐大相關消費。隨著政府積極推動寵物友善政策及優化檢疫措施，業界正迎來嶄新機遇。今年寵物節首次與香港故宮文化博物館合作，推出『古埃及文明大展』文化體驗專區，展示人與寵物之間的深厚連結。未來，我們將繼續推動業界交流與創新，攜手建設更共融的寵物友善城市。」 「 古埃及文明大展 」 法老貓巨型裝置首度登場

今年寵物節首度聯乘香港故宮文化博物館，在場內打造「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」專區，展出高達2.5米的法老貓巨型裝置，成為今屆打卡熱點。在古埃及，貓被視為神聖動物，是家庭守護神巴斯特的象徵。展區特設與貓神相關的文物介紹，讓參觀者深入了解古埃及人與貓之間的深厚連繫。凡於現場購買「古埃及文明大展」門票或加入會籍，即可獲贈法老貓平安福袋一個*。同場亦限量發售法老貓主題文創商品，包括法老貓咪毛公仔、法老寵物帽子、權杖與連枷逗寵物棒套裝，以及以貓神巴斯特為主角的兒童手繪本《古埃及文明大展──少年探索手冊》、金字塔紙藝模型，和《古埃及文明──埃及博物館珍藏》展覽圖錄*。展區現場及線上將同步啟動「法老尋喵」互動遊戲，現場參加者更有機會獲得寵物節限定非賣品法老貓透扇*，讓大眾輕鬆認識古埃及文化，享受毛孩與歷史共融的全新體驗。

*數量有限，售/送完即止 「螳潮匯展 2 ：與龍同行」載譽回歸 多個主題展區成打卡熱點 大受歡迎的螳螂活體展覽「螳潮匯展2：與龍同行」再度載譽回歸，展出近50種螳螂品種。今屆展出的活體螳螂新增十多種新品種，包括色彩斑斕的金屬螳螂、秘魯最大型透翅巨螳螂、南美獨特菱背葉螳螂、外形酷似子彈與樹皮的東非豹紋子彈螳螂，以及型態獨特的A屬枯葉螳螂等。為配合即將來臨的農曆新年，展覽特別展出外形近似中國龍的「龍螳螂」，讓市民近距離欣賞這些奇趣罕見生物。

今年，博覽特設「懷舊金魚街」及「文地貓茶餐廳x美樂士多」打卡點等重點主題展區。「懷舊金魚街」重現香港經典寵物文化，細述金魚街的歷史、發展及文化意義，並展出各類觀賞魚及飼養產品，包括展示級三色蘭壽及榮獲2025冠軍的三色水墨蘭壽，介紹水草種植、造景設計及可持續魚類養殖等知識。展區採用復古霓虹燈招牌及鮮豔色彩裝飾，打造沉浸式體驗，更設金魚掛飾工作坊，提升參觀者互動與參與感。「文地貓茶餐廳x美樂士多」則結合地道茶餐廳與懷舊士多元素，以經典茶餐廳裝潢、復古佈置和可愛貓咪主題，營造溫馨港式風情，成為本屆必到打卡熱點。

精彩活動連場 多元寵物產品滿足愛寵家庭 博覽期間設有多項精彩活動，包括由香港狗會主辦的狗展、由香港黑貓會主辦的「第十五屆CFA冠軍貓展」、「第19屆狗狗全運會」等。 本屆寵物節雲集多元展商，為不同需求的寵物家庭帶來精彩選擇。有意為毛孩辦年貨買新衫，可以留意Joywood Asia Limited（展位編號：1B-R70），Momoji系列將財神、招財、迎福等新年元素融入寵物配飾，為新春增添喜慶氣氛。日常想與毛孩一同親子配搭，不妨看看Sketto Limited（展位編號：1D-G38）主打的迪士尼Zootopia系列，設計可愛又時尚，成為街頭焦點。追求舒適出行及居家生活的家庭，可選擇Baby Galleria HK（展位編號：1D-F81）帶來的Tavo安全座艙、WonderFold摺疊推車及Tavo Shell搖椅，結合安全與美感。若想提升家中智能體驗，「Futex corporation limited」（展位編號：1E-C37）主打EBO Air 2 Plus家庭陪伴機械人，全天候陪伴寵物與家人。重視寵物膳食健康的主人，推薦Pet Cubes (HK) Limited（展位編號：1B-R08）新推出的香港茶餐廳風味叉燒味狗糧及新加坡傳統風味的鹵鴨飯等「人用級」新鮮寵物食品，讓毛孩享受健康美味。鍾愛手作文創的朋友，慢遊陶記工作室（展位編號：1C-M73）可以提供與寵物一同製作陶瓷藝術品的機會，珍藏與寵物的溫馨回憶。

商貿交流 推動業界持續發展 為表揚優質寵物品牌，博覽期間將舉行「MoCity毛城城我最喜愛寵物品牌大獎2025」頒獎典禮，嘉許廣受公眾愛戴的優秀品牌，為業界樹立榜樣，推動行業發展。展會亦加入商貿元素，除了有中國內地、韓國、台北等國際展商雲集之外，亦有中國內地、新加坡、印尼、日本、台北等寵物節主辦機構聯合宣傳，吸引專業買家到現場交流。 多重購票及消費優惠 樂享寵物嘉年華 為讓公眾盡享雙重樂趣，凡購買「香港旅遊博覽會2026」或「香港寵物節2026」門票的人士，可憑票尾於另一展覽的售票處以優惠價HK$10購買實體門票乙張(原價：HK$30)，一次過體驗旅遊規劃與寵物同樂的雙重精彩。現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬每滿$500，即可獲一次抽獎機會，$1,000可獲兩次，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會，有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票等獎品，總值逾15萬，超過3,000份獎品。參加者可於刮刮卡換領處領取抽獎刮刮卡，即刮即知結果。牌照號碼：061009，061010。

香港寵物節2026 日期 2026年1月29日至2月1日（星期四至日） 時間 1月29至31日 （星期四至六）︰中午12時至晚上9時 2月1日 （星期日）︰中午12時至晚上8時 地點 香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 （1號展覽廳） 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/petshow2026 關於展覽集團 展覽集團為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。 本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。

