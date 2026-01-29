FITUR 2026 再次彰顯領導風範 積極推動全球旅遊業

國際旅遊貿易展再度印證其重要地位，不僅為馬德里經濟帶來 5.05 億歐元的經濟效益，更匯聚逾 255,000 名參與者，彰顯其強大號召力。 馬德里2026年1月29日 /美通社/ -- IFEMA MADRID 主辦的國際旅遊貿易展 (FITUR) 已圓滿閉幕，成果豐碩。為期五天的展會共接待超過 255,000 名訪客，再次印證其號召力強大。 展會專業日出席人數與上屆相若，維持在 155,000 人，當中國際訪客人數錄得 12% 的增長，與國際參展商 11% 的升幅大致吻合。 週末的公眾入場人數同樣穩守在約 100,000 名旅客到訪。 這些數據進一步印證 FITUR 參展規模盛大：匯聚來自 161 個國家、超過 10,000 間公司，其中 111 個國家設有官方展館，以及 967 家主要參展商。 FITUR 2026 為馬德里帶來 5.05 億歐元的經濟效益，並支持創造 3,753 個職位，確立展會作為該地區年度重大國際盛事的地位，同時也是推動經濟與旅遊活動的一大動力。

FITUR 以此為 2026 年揭開序幕，印證全球旅遊業的發展氣勢強勁。 這利好形勢反映在 2025 年數據中：根據聯合國旅遊組織 (UN Tourism) 指出，全球國際旅客人次突破 15 億；而根據工業與旅遊部 (Ministry of Industry and Tourism) 的數據，西班牙則接待了 9,700 萬名國際旅客。 第四十六屆展會於 1 月 21 日（星期三）開幕，並進行了一分鐘默哀，以示旅遊業界對近期鐵路事故遇難者的深切哀悼。 這份心意在 1 月 22 日（星期四）的正式開幕禮上再次體現，西班牙國王與王后陛下親臨安達盧西亞展館，在弔唁冊上簽署致意。

機構鼎力支持，業界信心滿載 FITUR 2026 的機構影響力不言而喻：西班牙國王與王后陛下親自主持正式開幕禮。此外，來自全球各地的主席、旅遊部長和副部長，以及高級旅遊官員，共同進行超過 70 次機構訪問。 這些高規格訪問，彰顯 FITUR 作為旅遊業全球對話、緊密合作與國際拓展論壇的策略角色。 FITUR：矢志知識傳承，籌劃前瞻未來 人潮絡繹不絕，使九大展廳活動氣氛熾熱。來自世界各地的旅遊目的地、公司及機構齊聚一堂，紛紛展示其創新產品、策略及項目。 於展會專業日期間，知識中心脫穎而出，成為展會的核心支柱，內設八個會議廳，籌辦十項會議項目，舉行超過 200 場研討會，雲集逾 250 名演講嘉賓。

與此同時，FITUR 旗下各個專業展區亦多姿多彩，令展會整體內容更顯豐富多元。 FITUR 4all 致力推動共融的無障礙旅遊；FITUR Cruises 進一步鞏固可持續藍色旅遊的形象；新推出的 FITUR Experience，連同 FITUR Lingua 和 FITUR LGTB+，則為多個增長潛力龐大的細分市場帶來蓬勃生氣。 與此同時，FITUR Screen、Sports、Talent 及 TechY 積極推動旅遊與文化、體育、人才及科技的跨界交融；FITUR Woman 表露旅遊業女性領袖的風采；FITUR Know-How & Export 則盡顯西班牙企業的國際專業知識。 有此佳績，加上合作夥伴國家墨西哥豐富多元的精彩展示，FITUR 2026 再次鞏固其於參展規模及訪客人數上的全球領先地位，彰顯其為業界專業人士開創商機和建立合作的核心價值，並持續增強旅遊業作為經濟與社會發展動力的角色，同時推動建構更加多元、更具競爭力、更放眼未來的旅遊業格局。

IFEMA MADRID 已著手籌備 FITUR 2027，展會將於 1 月 20 日至 24 日舉行，並邀得波多黎各擔任合作夥伴國家。

國際旅遊貿易展 FITUR 是全球旅遊業首屈一指的盛會，自 1981 年起一直在馬德里舉辦。 展會每年匯聚業內專業人士、公司、旅遊勝地及國際組織，攜手呈獻行業趨勢、創新意念及無限商機。 FITUR 由 IFEMA MADRID 主辦，已成為推動和促進旅遊業發展的全球典範。

