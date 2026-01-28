Zettabyte 宣佈獲得 Headline Asia 的策略性投資以助拓展日本市場

三藩市2026年1月29日 /美通社/ -- 人工智能 (AI) 運算公司 Zettabyte 今天宣佈獲得 Headline Asia 的策略性投資。 這筆資金將用於支援 Zettabyte 開拓日本市場，包括發展客戶，以及與當地電訊和數據中心生態系統內的企業建立合作夥伴關係。 Headline 將鼎力支持 Zettabyte，助其推廣圖形處理單元 (GPU) 基礎設施軟件 zWARE™，並加速推進該公司在日本的 AI 數據中心拓展項目 TITAN。 zWARE™ 致力協助 GPU 營運商，在大規模部署中提升可視度、利用率及營運控制，包括電力感知運作及基礎設施管理。 Headline 創辦合夥人 Akio Tanaka 表示：「基於電力限制、營運商要求及企業需求，日本正進入 AI 基礎設施的新一輪建設週期。 我們之所以投資於 Zettabyte，是因為其軟件層能提升大型 GPU 環境的可視度、利用率和營運控制。 我們將透過行內人脈關係及實際執行支援，協助團隊拓展日本業務。」

Zettabyte 全球財務總監 Sam Lawn 說：「Zettabyte 協助 GPU 擁有者管理和營運其貴重硬件，並完善 AI 運算效能。 我們很興奮能與 Headline 團隊成為合作夥伴，合力在日本推出 TITAN 項目，並將聯手日本電訊營運商及數據中心營運商，以滿足市場對 AI 運算日益殷切的需求。」 Headline 合作夥伴 Joseph Huang 說：「Zettabyte 的定位，正好匯聚台灣的 AI 硬件與供應鏈優勢、日本不斷增長的基礎設施需求，以及美國對超大規模運算的期望。 我們支持 Zettabyte 實現大規模拓展，並穩佔此連接樞紐地位。」 是次投資奠定 Zettabyte 的優勢地位，使其得以深化與雲端、電訊及數據中心基礎設施領域的合作，同時加快進軍日本市場。

關於 Zettabyte

Zettabyte 是全球領先的 GPU 基礎設施軟件解決方案供應商，提供先進軟件以助 AI 數據中心提升至極致的性能、效率及擴展能力。 公司的 TITAN 平台透過完善 GPU 利用率及智能基礎設施管理，支援運行新一代 AI 工作負載。 關於 Headline Asia

Headline Asia 是一間早期風險投資公司，投資於日本、台灣及東南亞的互聯網科技初創企業。 公司於 2008 年成立，最初名為 Infinity Ventures，至今已投資超過 100 間初創企業，並成功促成 9 宗首次公開招股 (IPO)。 Headline Asia 隸屬於 Headline 全球網絡，網絡辦事處遍佈三藩市、柏林、巴黎、倫敦、盧森堡、聖保羅等多個城市，所管理資產規模逾 42 億美元。

