Enfinity Global 與 Microsoft 簽訂的 366 兆瓦購電協議組合中的首個項目成功投入商業營運

米蘭2026年1月29日 /美通社/ -- Enfinity Global 今日宣佈，其與 Microsoft 簽訂之購電協議 (PPA) 組合於意大利的首個項目已正式投入商業營運。

這座容量為 33.8 兆瓦交流電的首個太陽能光伏發電廠正式投入商業營運，標誌著雙方策略合作關係正式展開，並透過穩定可靠的可再生能源供應，以支持 Microsoft 的可持續發展目標。

此首份購電協議是一項規模更大的合作計劃之一，其總容量高達 366 兆瓦交流電，當中包括多個目前已於意大利動工興建的其他可再生能源項目。

根據合作協議，Enfinity 與 Microsoft 亦將透過相關投資及創造就業機會，為我們多個設有發電廠的社區帶來正面影響。這些地區包括拉齊奧 (Lazio)、艾米利亞—羅馬涅 (Emilia-Romagna) 及巴西利卡塔 (Basilicata)。