Newton Cinema 宣佈其出品《Mayilaa》將於第 55 屆鹿特丹國際影展 (IFFR) 上全球首映

荷蘭鹿特丹2026年1月30日 /美通社/ -- Newton Cinema 宣佈其劇情長片 Mayilaa 已正式入選鹿特丹國際電影節 (IFFR) 的 Bright Future單元。 這次評選突顯了電影節致力發掘來自世界各地新銳聲音的宗旨。

由 Semmalar Annam 執導的 Mayilaa，探討職業女性的生活和經歷，清晰描繪她們面臨的挑戰和觀點。

電影製作人 Pa. Ranjith 亦是《Mayilaa》的推介人，他說：「這齣電影捕捉了職業女性的真實生活和內心世界。 Semmalar Annam 以真誠的電影語言，自然而細膩地描繪了女性的世界。 演員 Melody 和 Sudar 的演出精彩絕倫。 《Mayilaa》就像是一首深深打動我的詩。」