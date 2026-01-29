HCLTech 與 Guardian 攜手合作，加速以人工智能驅動的科技轉型進程

紐約和印度諾伊達2026年1月30日 /美通社/ -- HCLTech（印度國家證券交易所股票代號：HCLTECH；孟買證券交易所股票代號：HCLTECH），為全球領先的科技公司，獲美國 Guardian 人壽保險公司（簡稱 Guardian）選用。Guardian 為美國最大的人壽保險公司之一，亦是主要的僱員福利方案供應商。雙方將攜手加快推動 Guardian 以人工智能驅動的科技轉型進程，並為客戶帶來流暢無縫的體驗。

這項為期多年的合作夥伴關係，反映 Guardian 正全面推動長期科技現代化轉型，重點聚焦以人工智能主導的轉型策略，以及進一步精簡資訊科技營運。 透過是次合作，Guardian 將運用 HCLTech 的 GenAI 服務轉型平台 AI Force，以支援企業層面不斷推動科技創新。 這次合作將有助提升 Guardian 的營運效率，改善工程成效，並在應用程式開發、支援、測試及基建管理等範疇，加快產品及服務的推出時間。