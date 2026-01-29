HCLTech 與 Guardian 攜手合作，加速以人工智能驅動的科技轉型進程

紐約和印度諾伊達2026年1月30日 /美通社/ -- HCLTech（印度國家證券交易所股票代號：HCLTECH；孟買證券交易所股票代號：HCLTECH），為全球領先的科技公司，獲美國 Guardian 人壽保險公司（簡稱 Guardian）選用。Guardian 為美國最大的人壽保險公司之一，亦是主要的僱員福利方案供應商。雙方將攜手加快推動 Guardian 以人工智能驅動的科技轉型進程，並為客戶帶來流暢無縫的體驗。
這項為期多年的合作夥伴關係，反映 Guardian 正全面推動長期科技現代化轉型，重點聚焦以人工智能主導的轉型策略，以及進一步精簡資訊科技營運。 透過是次合作，Guardian 將運用 HCLTech 的 GenAI 服務轉型平台 AI Force，以支援企業層面不斷推動科技創新。 這次合作將有助提升 Guardian 的營運效率，改善工程成效，並在應用程式開發、支援、測試及基建管理等範疇，加快產品及服務的推出時間。
Guardian 數碼及科技總監 Steve Rullo 表示：「與 HCLTech 建立合作夥伴關係，是我們長遠策略中的重要一步，有助我們善用數據及人工智能，將服務整合至單一策略夥伴，並使核心科技基礎更趨現代化。 是次合作讓我們能加快推動面向客戶的數碼創新，全面提升營運效率，並為信賴 Guardian 的客戶及保單持有人帶來更流暢無縫的體驗。」
HCLTech 增長總監兼全球金融服務主管 Srinivasan Seshadri 表示：「與美國其中一家規模最大的保險公司建立合作夥伴關係，突顯 HCLTech 在金融服務領域的領導地位。這有賴我們在人工智能方面的專業實力及深厚的行業經驗。 能夠參與並支持 Guardian 的業務增長是令人振奮的時刻。我們將憑藉在科技轉型方面的豐富經驗及全球網絡，協助該公司實現其業務目標。」
關於 HCLTech
HCLTech 是一家全球科技公司，在 60 個國家僱有超過 226,300 名員工，提供以人工智能、數碼、工程、雲端及軟件為核心的業界頂尖實力，並涵蓋廣泛的科技服務及產品組合。 我們與各主要行業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學及醫療護理、高科技、半導體、電訊及媒體、零售及消費品、流動及公共服務等領域，提供行業解決方案。 於截至 2025 年 12 月為止的 12 個月，公司的綜合收入達 145 億美元。 欲了解我們如何為你加速業務發展，請瀏覽 hcltech.com。
如欲查詢更多詳情，請聯絡：
Meredith Bucaro（美洲）
[email protected]
Elka Ghudial（歐洲）
[email protected]
James Galvin（亞太區）
[email protected]
Nitin Shukla（印度、中東及非洲）
[email protected]
