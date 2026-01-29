Jazz at Lincoln Center 宣佈領導層交接 迎接新時代

是次公佈正值機構發展穩健之際。 Jazz at Lincoln Center Orchestra 在迎來新進音樂家的同時，亦維持強勁的音樂會門票銷售表現。 教育項目透過 Essentially Ellington 、Let Freedom Swing 及全國性計劃不斷擴展。 Jazz Congress 及 Blue Engine Records 亦已發展成為機構旗下的重點項目。

Marsalis 先生將於 2026–27 演出季繼續擔任藝術總監。 自 2027 年 7 月起，他將以創辦人身分留任，並以顧問形式為機構提供意見。 在其合約於 2028 年 6 月屆滿後，他將以創辦人身分，永久續任 JALC 董事會成員。

董事會已委任一個與 Marsalis 先生合作的委員會，物色下一代藝術領導層人選。 另一個委員會則將在 Greg Scholl 於今年 6 月離任後，負責展開 JALC 下一任行政總監的遴選工作。 新任行政總監及新任藝術總監將以平等夥伴身分，向董事會匯報工作。

Marsalis 先生表示：「我們於 1987 年成立 Jazz at Lincoln Center 時，目標是建立一個能長久發展的爵士樂機構，為美國文化中經常被忽略的一環賦予應有地位。 能夠參與 JALC 的發展，是我一生的榮耀，我亦為我們取得的成果感到自豪。 JALC 及我們的樂團，一直是我作為音樂人及公民最重要的藝術重心。 隨着我們即將迎來 40 週年，現在正是進行這次交接的合適時機。 我衷心感謝一眾藝術家、董事會、管理層及員工，以及 JLCO 成員展現出的非凡熱忱與投入。 我們的工作將繼續推進，且其重要性一如既往。 隨着新一代領導層帶領我們邁向更高境界，並有一群嶄露頭角、極具才華、能力出眾且充滿熱忱的音樂人與支持者同行，我對 JALC 的未來充滿動力與信心。」