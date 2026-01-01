IIMAKER 於2026崇禮論壇發聲：定義AI原生時代遊戲內容創作的"靈魂"與"門檻"

崇禮，中國 - 2026年1月29日 - 在華北冰雪聖地崇禮舉行的"2026崇禮論壇"今日迎來核心議程。作為中國科技與產業創新領域的高規格年度思想盛會，本屆論壇以"向新而立"為主題，吸引了包括新東方創始人俞敏洪、360集團創始人周鴻禕、阿裡巴巴設計委員會理事長楊光等在內的眾多行業領袖，共同探討在人工智慧浪潮席捲下的新趨勢、新路徑與新範式。論壇聚焦數字經濟、AI、綠色低碳及冰雪經濟等前沿領域，旨在構建跨界協同的思想策源地。





在備受關注的"硬核AI聚集地"分會場中，一場名為《AI×Everything：新一代創業者的夢想與實驗》的圓桌討論，深入剖析了AI如何重塑創業生態，其中，專注於AI遊戲與互動內容的創新公司IIMAKER的聯合創始人魏天潤，分享了其對於AI賦能創意產業的獨到見解與實踐。



隨著生成式AI（AIGC）技術的迅猛發展，全球遊戲與互動內容產業正經歷一場前所未有的生產力革命。從角色與場景的自動生成，到行銷素材的批量生產與精准投放，AI正在急劇降低內容創作與分發的邊際成本。與此同時，一個核心議題也日益凸顯：當工具趨於普適，產品如何避免同質化？企業如何構建超越技術本身的獨特品牌價值與競爭壁壘？這不僅是遊戲行業的問題，更是所有AI原生應用領域必須面對的"靈魂拷問"。



針對"一人公司"的興起，魏天潤指出，AI確實顯著降低了從創意到執行的啟動門檻，抹平了傳統創作中資源密集、高度專業化的壁壘。例如，IIMAKER借助AI工具鏈，可將原本需要數周、跨團隊協作的行銷素材生產週期壓縮至幾小時，並實現全球多市場內容的快速當地語系化適配。然而，他同時強調，AI也抬高了新的門檻：一是深度洞察與頂層設計的門檻。 AI可以優化點擊率，但無法替代人類理解玩家社群的亞文化情感與未被言說的需求，這要求團隊具備更強的文化敏感性與社會學思維。二是合規與倫理的新門檻。 AIGC涉及的版權、資料安全等問題，要求創業者必須掌握全新的規範體系。



在談及如何為AI原生產品注入"靈魂"時，魏天潤闡述了IIMAKER的核心哲學——"賦能而非替代"。他表示，公司的所有技術開發都服務於一個目標：降低技術摩擦，釋放創作者潛能，而非讓AI主宰創作。"AI是創作者手中最強大的'畫筆'，但執筆人永遠是創作者本人。" IIMAKER致力於成為創作者踏入AI原生創作時代最信任的"第一站"和"精神家園"，其品牌辨識度不在於擁有某項頂尖的孤立的AI技術，而在於對"互動內容創作"全過程的深刻理解與系統性賦能。



面對AIGC可能導致社區內容同質化的行業擔憂，魏天潤介紹了IIMAKER的"主動塑造"策略。公司通過構建包含多樣風格化模型的AI工具庫、在演算法推薦中刻意扶持創新內容、建立反抄襲的內容指紋系統，以及設立圍繞"創意獨創性"和"情感衝擊力"的榮譽與經濟激勵體系，多管齊下地鼓勵並保護真正具有人類靈魂的原創內容。他強調，IIMAKER的終極目標是催化"從0到0.1"的原創火花，而用AI高效解決"從1到100"的規模化問題。



最後，魏天潤給AI領域的年輕創業者提出了一個誠懇的提醒：最容易低估的是"對齊成本"——即與AI工具意圖的磨合成本、與真實市場價值的對接成本以及團隊內部認知轉型的管理成本，這些往往是隱性且高昂的。而最不可被AI替代的，恰恰是"提出真問題"的能力——發現並定義那些尚未被滿足的人類深層需求與痛點，永遠是創新最本源的起點。





