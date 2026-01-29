創新與沉浸式體驗：ISLE 2026將引領顯示與集成技術未來

深圳2026年1月30日 /美通社/ -- 亞洲規模最大的智能顯示與集成系統展ISLE 2026將於3月5日至7日在深圳國際會展中心（寶安新館）舉行。本次高科技展將呈現歷屆以來最具活力與吸引力的盛況，發布數千款面向多元顯示與音視頻集成應用場景的新產品和解決方案。

作為為期三天的行業盛事，ISLE 2026將匯聚線上線下超千家參展企業，包括利亞德、艾比森、洲明、雷曼、奧拓、聯建光電、京東方、創維、諾瓦星雲、海康威視、大華、宇視等行業巨頭。展覽面積預計達9萬平方米，屆時將吸引全球100多個國家的專業觀眾。