adblk3
adblk3
adblk3
商業動向
出版：2026-Jan-30 10:41
更新：2026-Jan-30 10:41
PR Newswire

104獲「AI創新百強」！用AI優化媒合效率，為員工賦能，讓人才升級

AI訊息分類，有效隔離40%企業濫邀   AI推薦工作，求職者面試機率升至3.2倍

台北2026年1月30日 /美通社/ -- 104資訊科技近日榮獲商周「AI創新百強」中大型企業組「銀質獎」，在263家企業的445件提案中脫穎而出，也是唯一一家以人才管理資訊服務為核心的獲獎企業。104人力銀行創新長曹訓誌於領獎時指出，104全集團將AI視為人才升級的社會創新，努力塑造數位勞動力與生態系統，不只優化公司內部的作業流程，提升價值帶來創新的機會，也已具體改變台灣社會求職求才的生態！透過「AI訊息分類」，40%和求職者較無關聯的企業面試邀約，會被隔離在「一般訊息」、不會直接進入和求職者較有關聯的「專屬訊息」；透過「AI推薦工作」，求職者獲得企業面試機會，是求職者自己找工作的3.2倍。

adblk4

104人力銀行創新長曹訓誌（右）代表領取商周「AI創新百強」中大型企業組「銀質獎」。

對外：用AI 重新定義人才管理，為求職求才提供新價值

生成式AI雖然2023年才橫空出世，但是AI人工智慧並非新的技術，104資訊科技應用AI的演進史，早從2006年就已開始建立offline DB供應數據分析研究。二十年來，已完成大數據建倉、分散式運算框架Hadoop系統、machine learning機器學習演算法、LLM大型語言模型、BI數據倉儲建置、雲端技術服務、導入Lakehouse資料架構、發展知識圖譜與深度學習的推薦系統等。

104人力銀行創新長曹訓誌指出，全集團正用AI極大化組織的生產力和效率，大膽改革現有的經營模式，具體提升產品與服務的價值。

adblk5

在求職者端：

  • AI訊息分類，有效解決徵才企業濫邀求職者面試的痛點。以往徵才企業的所有訊息集中不分類，只依寄發時間排序；現在，透過AI智能分類，和求職者履歷、自傳、個人求職偏好、求職行為軌跡等相關的訊息，大約60%的徵才企業面試邀約會進入「專屬訊息」，另外40%和求職者較無關聯的企業面試邀約，會被隔離在「一般訊息」，明顯提升求職者滿意度。
  • AI推薦工作，有效提升求職者能見度。企業徵才常有員額限制，當求職求才市場有「封頂效應」，求職者一窩蜂湧入知名企業，求職者將面臨更大競爭，更難找到工作。104人力銀行從資料庫鳥瞰巨觀全貌，比求職者更懂整體競爭態勢，透過AI推薦符合個人且成功機率較高的工作，比求職者自己在盲盒中摸索，成功獲得3.2倍的面試邀約。
adblk6

在徵才企業端：

  • AI智能推薦模組，提升徵才企業搜尋人選的時效60%。傳統搜尋平均花2-3小時，現在透過AI搜尋可縮短到1小時。
  • AI system結合五大功能：企業知識庫、AI生成職務描述、AI人選推薦、AI分析人選符合度、AI輔助撰寫推薦函，104獵才顧問全面啟用3個月，已成70%獵才顧問的好幫手，前期執案效率提升80%，約當一位新進獵才顧問一年營收50%的變現能力。

對內：AI 不是取代人力，而是人才升級

104資訊科技的兩大AI策略願景：

  1. 全面培育員工自動化與AI應用素養普及。
  2. 加速推動組織運用AI提升生產力與創新。
adblk7

104人力銀行創新長曹訓誌指出，只有先為員工賦能，才有能力槓桿社會和他人；全集團目前有1,013位員工，38%是工程師，但AI不只是工程師的工作，也是所有員工的日常，公司用各種方法，讓所有員工都具備AI的知識，建構組織的人才基底；2025年，平均每位員工上過2.6堂AI課程，70%員工使用公司自行開發的AI平台，工作效率提升10~30%。

為鼓勵員工以AI創新，104資訊科技持續對員工舉辦「104 AINNOVATION年會」，2025年，合計半數員工參與，勝者共獲3張股票獎金價值近百萬；進入2026 AI Agent元年，104 AINNOVATION也邁入第3年，其中，「產品創新組」全新再進化，獎金再加碼！不只擴大創新題目範疇，召喚各路員工好手打造AI Agent，也提供26堂AI數位轉型課程與內部專家mentor作為參賽最佳後盾，結合104資訊科技的data與技術優勢、成功變現，塑造數位勞動力與生態系統。

adblk8

歡迎點擊感受更多「104 AI+全服務」https://tw104.pse.is/8mguvk

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/104aiai-302674712.html

SOURCE 104人力銀行

ad

dadblk9 madblk9

